Банковая «подрезает» окружение Залужного, чтобы уволить и его, – генерал Кривонос

Офис президента руками назначенного недавно министра обороны Рустема Умерова избавляется от окружения неугодного Зеленскому главкома ВСУ Валерия Залужного.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, увольнение командующей медсил Татьяны Остащенко, которая была членом команды Залужного, говорит о том, что Банковая «подрезает» окружение главкома, подготавливая общество к его отставке.

«Интересный момент – снятие в воскресенье вечером, практически под самую ночь. Это очередной и уже не первый информационный прием, манипуляция современной власти, потому что они, понимая, что в воскресенье в ночь уже люди не успеют среагировать, а с понедельника все будет затянуто новым и это растянется как вода после брошенного камня. Они достаточно часто такие вещи делают.

Что касается генерала Тарнавского и генерала Наева – это те, кто работают в мощной команде генерала Залужного. Снова-таки, обратите внимание, что снятие командующего военно-медицинских сил осуществлялось при подаче министра обороны. Почему не спросили генерала Залужного, удовлетворяет его пани или не удовлетворяет как командующая, какие у него есть вопросы. Снова-таки, по факту и, снова-таки, с неуважением к главнокомандующему Вооруженными Силами. Что касается следующих генералов, которые могут быть сняты в любой момент – мы понимаем, что проекты указов уже лежат, единственно, что нужно заполнить день, – как раз это показывает, что Залужного не спрашивают. Для чего? Постепенно под Залужным подрезают его окружение, чтобы, обвиняя его окружение в непрофессионализме или определенных проколах, потом добраться до самого Залужного. Это такая долгоиграющая игра, что касается подведения общества к восприятию мечты Офиса президента по снятию Залужного», – заявил Кривонос.