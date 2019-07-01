01.07.2019, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия
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Бас-гитарист Макаревича объявил Россиию «страной рабов»

Сегодняшняя жизнь в России практически не изменилась относительно советского времени.

Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил бас-гитарист, вокалист и композитор группы «Машина времени» Александр Кутиков.

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«По сравнению с ним [советским прошлым] произошли не такие уж и большие изменения. Надежд было больше. Михаил Сергеевич Горбачев, которого принято теперь ругать, хотя бы чуть-чуть дал людям почувствовать, что такое свобода. Но далеко не все оказались способны ею воспользоваться», – сказал музыкант.

«Россия так долго была государством рабов, в буквальном смысле, что за 150–170 лет изжить холопское отношение к государству, к барину оказалось очень трудно. «Мы не рабы, рабы не мы» — это был всего лишь лозунг. Из одной системы подчинения, царской, народ перешел в другую, партийную», – заявил Кутиков.

Ранее, как  сообщал «ПолитНавигатор», руководитель «Машины времени» Андрей Макаревич назвал часть России «оккупированной».

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