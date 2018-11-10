База США в Крыму уже не актуальна – под американцами вся Украина

10.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Гостям российских ток-шоу пора перестать повторять заезженную историю о спасении Крыма от размещения военной базы США после Евромайдана – под американцами теперь оказалась почти вся бывшая территория Украины.

Такое мнение в эфире канала «Россия-24» выразил экс-депутат горсовета Одессы, участник событий 2 мая 2014 года, вынужденный покинуть Украину, Игорь Димитриев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Димитриев поспорил с присутствующим в студии российским кинорежиссёром Юрием Карой, который утверждал, будто в Черное море шли авианосцы ВМС США.

«Когда Тимошенко вышла из тюрьмы, тут же заявила, что через месяц русского флота в Крыму не будет. Там уже подходили авианосцы – якобы защищать американских спортсменов на Олимпиаде, а, на самом деле, в Севастополе была и военная база приготовлена, они шли туда целенаправленно, это уже фактически была очередная база американского флота. Потерей Крыма больше расстроена не Украина, а США», – сказал Кара.

Игорь Дмитриев не разделил оптимизма режиссера.

«Соединённые Штаты не расстроены потерей Крыма. Потеря Крыма ими отыграна – по факту, сейчас вся Украина является такой базой, и возможность размещения любых средств слежения и военных инструментов у американцев остаётся, наверное, в большей степени, чем это было бы в Крыму», – заявил одессит.

Напомним, что без формального вступления в НАТО войска альянса находятся практически постоянно на территории Украины – Запад инструктирует боевиков АТО на полигоне во Львовской области и возле линии фронта в Донбассе. Регулярно проводятся НАТОвские масштабные учения, США строят пункт управления ВМС в Очакове под Одессой.