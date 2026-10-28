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Провал Александра Вучича на выборах, возможно, только лишь начало краха в целом действующих в Европе правительств.

Об этом на канале газеты парламентского собрания Союза Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил китаевед Николай Вавилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вучич уходит – прокитайский абсолютно. Это поражение Китая… Давайте не будем говорить ярких слов. В армии любят слово «отход». Это отход позиции Китая и России от Сербии. Естественно, пророссийская часть населения всегда там есть, она была, есть и будет. Но то, что мы помним, во-первых, отношения Вучича с президентом Путиным прекрасные, с Трампом неплохие отношения и с Си Цзиньпином. Не обязательно то, что это поражение закончится выходом России и Китая с Балкан», – сказал Вавилов.

Однако он добавил, что «это только начало».

«О чём идёт речь? Речь идёт о том, что побеждают эти «студенческие списки», и по всей Европе идёт студенческая революция, по сути дела. То есть – что происходит в Европе? Многие утверждают, что это культура протестов, «каждый год на Новый год мы ходим в баню», а в Париже ходят жечь, пожгут и успокоятся. Но не всё просто так. Во-первых, экономика Еврозоны стагнирует, 1% роста, то есть огромный госдолг, который приближается к двумстам процентам ВВП… Набирает рост очень большой, проценты по ним очень большие. Экономика стагнирует. Сейчас, возможно, эти протесты — это и есть результат накопленных проблем с 22-го года, даже с 20-го. То, что мы сейчас видим, закончатся ли они просто протестами?..», – рассуждал эксперт.

Напомним, сразу после победы «Студенческого списка», в Сербии с молчаливого согласия Брюсселя начались погромы ТВ-студий, поддерживающих Вучича.