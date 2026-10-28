Зеленский поставил задачу: отправить на войну всех – Разумков
Киевский режим разбронирует и отправит на фронт сотрудников критических предприятий, а малый и средний бизнес – обанкротит неадекватными законами.
Об этом на заседании Верховной рады заявил бывший спикер укро-парламента Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У меня такое впечатление, что вертикаль власти решила уничтожить бизнес до основания. Вот, вчера принимался бюджет на 2027 год. В нём нет ни поднятия зарплат для медиков, врачей, учителей, преподавателей в детских садах – никому. Но есть поднятие зарплаты для правительства.
А откуда эти средства брать, если фактически сегодня принимаются решения, которые уничтожают украинский бизнес?
Разбронируют, в первую очередь, энергетиков, коммунальщиков и тех, кто обеспечивает ВСУ дронами. Окей, на армию вам плевать, зарплаты вы им не подняли. Вы хотите сделать так, чтобы у них ещё и не было ни дронов, ни того, чем они будут уничтожать врага.
На людей вам также видимо всё равно, потому что коммунальщики, которые обеспечивают водоснабжение, работу канализации – вы их также разбронируете. Энергетиков, которые возвращают свет в наши с вами дома – тоже разбронируют. Кто будет это все делать?», – возмущался Разумков.
«Но параллельно с тем принимается решение относительно того, чтобы вообще загнать бизнес под одеяло. Это укрытия.
Вот мы можем выйти из Рады, пройтись тут по району, и посмотреть. Большое количество кофеен, маленьких магазинов, других маленьких предприятий.
Правительство выходит с инициативой фактически сделать так, чтобы они перестали работать, потому что они не могут построить укрытия до 4 декабря.
Максимум, что они могут сделать, так, как они и делают – ставят коробку от холодильника, на ней пишут «укрытие» и говорят, что это сертифицированный объект укрытия для любой точки.
Давайте скажем откровенно, вы делаете все для того, чтобы этот бизнес перестал существовать, стоит такая задача», – добавил он.
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