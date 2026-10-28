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Малый и средний бизнес Украины вряд ли доживет до весны.

Об этом в своем блоге пишет известный харьковский бизнесмен, уроженец Калининграда и сын советского офицера Юрий Сапронов, оказывающий поддержку вооруженным формированиям киевского режима, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская экономика входит в стадию разрушения. Не стагнации. Разрушения. Разрушение «Эпицентра», «Новой почты» и других крупных предприятий, теоретически возможно в перспективе разрушения энергетики, мостов через Днепр, канализации и другой инфраструктуры. Это, на мой взгляд, «цветочки». Весь малый и средний бизнес разрушается УЖЕ. Вопрос, когда он рухнет, как карточный домик, – это вопрос времени. Если он (бизнес) доживет до весны, это удача. Хочу верить. Но я не могу», – пишет миллионер.

Он говорит, что из общения с бизнесменами складывается крайне грустная картина.

«О кризисе неплатежей (казначейство не оплачивает выставленные «платёжки» за выполненные работы и услуги) вам, надеюсь, известно. Знаю, что страдает и оборонное производство. Сельское хозяйство, особенно в прифронтовых регионах, уже «легло». Пшеница продается по 4500–5000 гривен/т при себестоимости 7000–8000 гривен. «Семечки» – по 11 000–13 000 гривен/т при себестоимости 13 000–16 000 гривен. Продажи даже по этой цене практически нет», – отмечает автор.

По его словам, в Харьковской области озимой пшеницей засеяно около 9% площадей по сравнению с площадями посева озимых в прошлом году.

«Мосты можно восстановить. Электростанции можно отстроить. Склады можно построить заново. А вот уничтоженный предпринимательский класс восстановить за год, два или пять – невозможно. Одни в этой войне теряют жизнь. Другие – бизнес, имущество, будущее. А третьи приобретают то, чего никогда не было. Война стала источником власти и источником дохода. Для многих. У кого до войны не было ни власти, ни дохода», – печально резюмирует Сапронов.

Ранее Сапронов был депутатом Харьковского облсовета от Партии регионов при Викторе Януковиче. Ходил на сессии с георгиевской лентой. Теперь же оказывает помощь ВСУ, которым пожертвовал три собственных и купил еще 11 внедорожников.