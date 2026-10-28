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Украинские мошеннические колл-центры начали представлять угрозу, потому что обкрадывают не только русских и украинцев, но и европейских спонсоров киевского режима.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Михаил Цимбалюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Колл-центры существуют более 10 лет, и не все, мягко говоря, правоохранительные органы эффективно использовали то законодательство, которое было. Иногда хочется их спросить: каких еще реформ и каких законодательных инициатив им не хватает. Колл-центры обманывают граждан Украины, в том числе военных, лиц пенсионного возраста. А также, извините, жертвами мошенничества становятся граждане Европейского Союза, которые помогают Украине финансово, помогают оружием. А эти горе-дельцы обдирают, обманывают их», – возмущался Цимбалюк.

В свою очередь, экс-глава СБУ депутат Валентин Наливайченко подчеркнул, что доходы мошеннического бизнеса переросли доходы от наркоторговли.