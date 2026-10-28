Доходы от украинских колл-центров превысили маржу от наркоторговли – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
28.10.2026 23:56
  (Мск) , Киев
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Беспредел, геноцид, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы


Украинские мошеннические колл-центры начали представлять угрозу, потому что обкрадывают не только русских и украинцев, но и европейских спонсоров киевского режима.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Михаил Цимбалюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские мошеннические колл-центры начали представлять угрозу, потому что обкрадывают не только русских и украинцев,...

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«Колл-центры существуют более 10 лет, и не все, мягко говоря, правоохранительные органы эффективно использовали то законодательство, которое было. Иногда хочется их спросить: каких еще реформ и каких законодательных инициатив им не хватает.

Колл-центры обманывают граждан Украины, в том числе военных, лиц пенсионного возраста. А также, извините, жертвами мошенничества становятся граждане Европейского Союза, которые помогают Украине финансово, помогают оружием. А эти горе-дельцы обдирают, обманывают их», – возмущался Цимбалюк.

В свою очередь, экс-глава СБУ депутат Валентин Наливайченко подчеркнул, что доходы мошеннического бизнеса переросли доходы от наркоторговли.

«Мошеннический бизнес, мошенническое обдирание граждан Украины и Европейского Союза – вот что такое колл-центры. Бизнес мошеннических колл-центров уже перерос наркоторговлю, и по преступным прибылям достигает угрозы национальной безопасности!

Вдумайтесь, какой уровень «крышевания» этого преступного бизнеса, когда руководство бывшее Генеральной прокуратуры напрямую получало преступные прибыли, использовала полномочия высшего правоохранительного органа для того, чтобы крышевать, обдирать и покрывать этот мошеннический бизнес», – добавил укро-депутат.

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