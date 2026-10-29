Изучение русской культуры на Украине должно быть полностью запрещено.

Об этом в эфире ТВ «Галичина» заявила профессор кафедры украинской литературы КНУ Ольга Деркачёва, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничего нельзя, они враг, точка. У нас есть другие адекватные соседи. А мы всё никак не можем избавиться от имперского этого влияния, давления…

Никаких чтений русской литературы, чтобы посмотреть русскую душу. Нет у них душ, и они вообще не люди! Так, о чём мы говорим? У кого мы собираемся учиться, у зверей?» – сказала вырусь-бандеровка.