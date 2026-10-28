Украинский диктатор Владимир Зеленский утратил свои полномочия – и является препятствием к установлению мира.

Об этом в эфире интерент-канала TVL заявил известный французский геополитолог, автор книги «Новый постобщественный порядок» Александр дель Валль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Разумеется, именно украинцы должны принимать суверенное решение. Однако стоит учесть, что срок полномочий господина Зеленского истек, к тому же существуют потенциально более легитимные кандидаты. Например, Залужный — нынешний посол Украины в Лондоне и бывший военачальник. Или Федоров, который пользуется большой популярностью среди молодежи», – сказал эксперт.

По его словам, жизнь Зеленского будет под угрозой, если он пойдет на компромисс с Россией.

«Проблема господина Зеленского (если поставить себя на его место) заключается в том, что, если он подпишет соглашение об отказе от территорий, его могут убить бойцы [запрещенной в РФ] группировки «Азов», которая стала элитой армии и оказывала на него давление.

Ведь изначально он должен был заключить мир с Россией. Он был избран именно с такой программой — установить мир с Россией, но не смог этого сделать, поскольку Зеленский — человек несвободный, впрочем, как и многие другие президенты в мире.

Существует некая сила, которая стоит над ним. К тому же, сами русские не желают подписывать какие-либо соглашения с [нелегитимным] Зеленским. Таким образом, американцы осознали, что Зеленский — нравится он кому-то или нет, поддерживают его или выступают против, считают ли его легитимным или нет — де-факто стал препятствием на пути к миру», – заявил дель Валль.