Беглый экс-советник Путина: Украина может остаться без военной помощи США

Анатолий Лапин.  
18.09.2023 11:21
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, США, Украина, Финансы


Украина рискует остаться без военной помощи со стороны США.

Об этом в эфире интернет-канала «Diaspora UA» заявил беглый экс-советник президента России Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина рискует остаться без военной помощи со стороны США. Об этом в эфире интернет-канала...

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«Буквально через 13 дней заканчивается 2023 финансовый год – тот самый год, в отношении которого Конгресс принял решение о выделении военной помощи и экономической помощи Украине. Именно на этот же 2023 финансовый год был принят закон о ленд-лизе, через 13 дней он истекает.

Проблема усугубляется тем, что в настоящее время развивается стандартный, достаточно обычный для американской администрации кризис – кризис взаимоотношений между Конгрессом и администрацией США относительно финансирования. С высокой вероятностью, после 30 сентября закончит действие закон о финансировании бюджета 23-го года и не вступит в действие закон о финансировании бюджета 24-го года, он сейчас не утвержден и не утверждены даже промежуточные решения», – сказал экс-советник Путина.

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«Есть реальная опасность остановки финансирования правительства Соединенных Штатов Америки. В этом случае, конечно, будут определенные проблемы у американского правительства, не сопоставимые с тем, какие проблемы есть у Украины в условиях войны.

Но на Украине это может сказаться негативно в том плане, что тот закон о ленд-лизе, который не работал в течении 22-го и 23-го финансовых годов, но который мог бы работать, если бы был продлен на 24-й финансовый год, без соответствующего решения, без резолюции Конгресса, без соответствующего закона не может быть продлен на следующий год. Надо понимать эту опасность не только нам, но и украинским властям», – заявил Илларионов.

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