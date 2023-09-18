Беглый экс-советник Путина: Украина может остаться без военной помощи США

Украина рискует остаться без военной помощи со стороны США.

Об этом в эфире интернет-канала «Diaspora UA» заявил беглый экс-советник президента России Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буквально через 13 дней заканчивается 2023 финансовый год – тот самый год, в отношении которого Конгресс принял решение о выделении военной помощи и экономической помощи Украине. Именно на этот же 2023 финансовый год был принят закон о ленд-лизе, через 13 дней он истекает.

Проблема усугубляется тем, что в настоящее время развивается стандартный, достаточно обычный для американской администрации кризис – кризис взаимоотношений между Конгрессом и администрацией США относительно финансирования. С высокой вероятностью, после 30 сентября закончит действие закон о финансировании бюджета 23-го года и не вступит в действие закон о финансировании бюджета 24-го года, он сейчас не утвержден и не утверждены даже промежуточные решения», – сказал экс-советник Путина.