Белград ответил Загребу: «Сербский мир – это ответ на насилие»

07.09.2021 14:20 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин дал емкий ответ главе МИД Хорватии Гордану Грличу Радману, назвавшему термин «Сербский мир» – «агрессивной завоевательной политикой гегемонии, потерпевшей поражение».

В свою очередь сам хорватский министр выдал свою тираду, болезненно реагируя на подавление атиправославного бунта националистов в Черногории.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», после того, как стало известно, что правоохранители Черногории справились с организованными волнениями националистов-«комитов» и раскольников, Александр Вулин, обратив внимание насколько бунтовщики ненавидят все сербское, заявил, что ответом на подобные явление может быть только строительство «Сербского мира» – объединения всех сербов региона. По его мнению, задача политиков Сербии – создать «Сербский мир для защиты всех сербов», в противном случае современникам «не следует ждать появления нового поколения сербов».

Эти слова главы МВД Сербии вызвали нервную реакцию главы МИД Хорватии Гордана Глича Радмана.

«Что он [Сербский мир] означает, нам хотелось бы знать? – сказал хорватский министр. – Вся эта агрессивная, завоевательная политика гегемонии потерпела поражение. Здесь нет места для такой политики, и мы будем решительно защищаться от любых ее форм. И ее возрождение не в интересах Европейского Союза или международного сообщества, которое сегодня сталкивается с серьезными проблемами…. Ситуация в Черногории – это более глубокая история, чем кажется на первый взгляд, хоть и помещена в контекст внутриправославного вопроса…. И влияние третьих стран тут не приветствуется, особенно если оно носит характер завоевательной и подстрекательской политики», – сказал хорватский министр.

В ответ на эти слова министра иностранных дел Хорватии Александр Вулин сказал, что идея «Сербского мира» является ответом на молчание о преступлениях в ходе хорватской карательной операции «Буря» (Oluja), на насмешки над массовыми убийствами сербов в боснийском Подринье.

«Радман не нашел оснований осуждать погромы в Цетине по случаю интронизации Его Высокопреосвященнейшего митрополита Черногорского и Приморья Иоаннкия, и не видит проблем в насильственных попытках сделать Сербскую Православную Церковь единственной религиозной общиной в Европе, чьи верующие молятся Богу в его монастыре под защитой автоматов, но видит проблему в Сербии, которая не будет молчать перед лицом насилия и унижений…. «

Сербский мир» создается, чтобы избежать повторения геноцида в Ясеноваце (усташеский концлагерь времен Второй мировой войны – ред.), и чтобы Великая Албания не прошла через кордоны и сопротивление, и когда сербы в Республике Сербской вынуждены находиться под угрозой признания «геноцидным народом».

Это стимулирует их к объединению, чтобы показать свою уникальность…. Сербский мир политически миролюбив, и нет другого ответа на попытки захватить Косово и Метохию, ликвидировать Республику Сербскую, на возвращение движения усташей к официальной политике Хорватии, на желание навесить на сербов за пределами Сербии ярлык агрессоров и оккупантов, стирая следы их существования. Сербы становятся единым политическим народом, и это им никто не может запретить», – добавил Вулин.