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07.09.2021 14:20 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Политика, Россия, Сербия
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Белград ответил Загребу: «Сербский мир – это ответ на насилие»

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин дал емкий ответ главе МИД Хорватии Гордану Грличу...

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин дал емкий ответ главе МИД Хорватии Гордану Грличу Радману, назвавшему термин «Сербский мир» – «агрессивной завоевательной политикой гегемонии, потерпевшей поражение».

В свою очередь сам хорватский министр выдал свою тираду, болезненно реагируя на подавление атиправославного бунта националистов в Черногории.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», после того, как стало известно, что правоохранители Черногории справились с организованными волнениями националистов-«комитов» и раскольников, Александр Вулин, обратив внимание насколько бунтовщики ненавидят все сербское, заявил, что ответом на подобные явление может быть только строительство «Сербского мира» – объединения всех сербов региона. По его мнению, задача политиков Сербии – создать «Сербский мир для защиты всех сербов», в противном случае современникам «не следует ждать появления нового поколения сербов».

Эти слова главы МВД Сербии вызвали нервную реакцию главы МИД Хорватии Гордана Глича Радмана.

«Что он [Сербский мир] означает, нам хотелось бы знать? – сказал хорватский министр. – Вся эта агрессивная, завоевательная политика гегемонии потерпела поражение. Здесь нет места для такой политики, и мы будем решительно защищаться от любых ее форм. И ее возрождение не в интересах Европейского Союза или международного сообщества, которое сегодня сталкивается с серьезными проблемами…. Ситуация в Черногории – это более глубокая история, чем кажется на первый взгляд, хоть и помещена в контекст внутриправославного вопроса…. И влияние третьих стран тут не приветствуется, особенно если оно носит характер завоевательной и подстрекательской политики», – сказал хорватский министр.

В ответ на эти слова министра иностранных дел Хорватии Александр Вулин сказал, что идея «Сербского мира» является ответом на молчание о преступлениях в ходе хорватской карательной операции «Буря» (Oluja), на насмешки над массовыми убийствами сербов в боснийском Подринье.

«Радман не нашел оснований осуждать погромы в Цетине по случаю интронизации Его Высокопреосвященнейшего митрополита Черногорского и Приморья Иоаннкия, и не видит проблем в насильственных попытках сделать Сербскую Православную Церковь единственной религиозной общиной в Европе, чьи верующие молятся Богу в его монастыре под защитой автоматов, но видит проблему в Сербии, которая не будет молчать перед лицом насилия и унижений…. «

Сербский мир» создается, чтобы избежать повторения геноцида в Ясеноваце (усташеский концлагерь времен Второй мировой войны – ред.), и чтобы Великая Албания не прошла через кордоны и сопротивление, и когда сербы в Республике Сербской вынуждены находиться под угрозой признания «геноцидным народом».

Это стимулирует их к объединению, чтобы показать свою уникальность…. Сербский мир политически миролюбив, и нет другого ответа на попытки захватить Косово и Метохию, ликвидировать Республику Сербскую, на возвращение движения усташей к официальной политике Хорватии, на желание навесить на сербов за пределами Сербии ярлык агрессоров и оккупантов, стирая следы их существования. Сербы становятся единым политическим народом, и это им никто не может запретить», – добавил Вулин.

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