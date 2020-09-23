Беломайдан показал, что Россия больше никого не бросит на растерзание Западу -Калашников

23.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Неудавшаяся попытка госпереворота в Белоруссии имеет большое значение для всего мира, потому что все партнёры России увидели, что Москва больше не собирается оставлять своих союзников наедине с Западом.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Впервые на постсоветском пространстве Россия явно вмешалась и не дала Западу так легко и непринуждённо снять президента такими людскими потоками, как 100 – 200 тысяч человек.

Я помню, как снимали в Грузии, как Саакашвили приходил, в Армении я помню, Кыргызстан два раза, Украина два раза. Россия вела себя «ну ладно, ну давайте, ну признаем». Впервые мы это сделали», – подчеркнул политик.

Также депутат добавил, что это событие имеет очень большое значение для всего мира, ведь теперь партнёры России будут уверенны, что в случае попытки Запада провести цветную революцию, РФ встанет на их защиту.

«Какое это имеет значение? Кроме опосредованно для Белоруссии, где не сняли президента, и человек держится, и будет держаться дальше. Это имеет большое значение – наши партнёры на Востоке и в Центральной Азии наконец-то начинают понимать, что можно положиться на Россию, можно опереться, если Запад будет себя так вести не только в отношении Союзного государства», – отметил Калашников.

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