Белоруссия решила по-братски поднять тарифы для России

12.07.2019, Москва, Елена Острякова

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» заявило о намерениях поднять тариф на прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба» на 21,7%, чтобы компенсировать убытки из-за инцидента с загрязненной хлорорганикой нефти, которая в конце апреля и начале мая поступала в трубопровод.

Об этом сообщает белорусский оппозиционный телеканал «Белсат», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Планируется поднять тариф ровно настолько, чтобы это компенсировало потери от плохой нефти», – сказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Директор российского Фонда энергетического развития Сергей Пикин полагает, что поднимая цены на транзит Белоруссия пытается «порешать» вопросы с ценой на газ.

«Они хотят, чтобы газ был дешевле. Но раз газ не дешевеет, давайте компенсируем стоимость газа ростом тарифа за прокачку. Каждый раз идет торговля», – сказал Пикин.

На этой неделе вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что переговоры с Белоруссией по газу начнутся тогда, когда будет завершен процесс интеграции в рамках Союзного государства.

«Вряд ли Беларусь пойдет на такую интеграцию, поэтому вопрос может затянуться», – считает Иосуб.

Ежегодно Белоруссия получает за прокачку российской нефти 256 млн руб. За счет увеличения тарифов она выиграет дополнительно 56 млн руб. При этом свои потери от прокачки грязной нефти весной белорусская сторона оценивает в два раза выше.

«Надо напомнить России, что у Белоруссии есть рычаги влияния. Не забывайте, что ваши нефть и газ идут через белорусские трубопроводы», – говорит политолог Валерий Карбалевич.

Российская «Транснефть» уже заявила, что не считает возможным согласовывать повышение тарифов на транзит нефти через нефтепровод «Дружба», сообщает «Коммерсант». У «Гомельтранснефть Дружбы» не было фактических выпадающих доходов. В обращении белорусской компании нет итоговых данных по размеру тарифной выручки по операциям замещения, дополнительно полученной от «Транснефти», а также утвержденного графика транзита нефти на четвертый квартал 2019 года.

19 апреля «Белнефтехим» заявил о загрязнении нефтепровода «Дружба» хлорорганическими соединениями. Российская «Транснефть» сразу же признала проблему, а 27 апреля представители компании, что загрязнение было умышленным. Диверсия произошла на частном нефтетерминале в Самаре. Чистая нефть начала поступать в Белоруссию уже в начале мая.