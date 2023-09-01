Белые билеты – под микроскопом СБУ: на Украине погонят на фронт «липовых» инвалидов

Во всяком деле важна последовательность. После чисток военкомов у Зеленского всерьез взялись за самое уязвимое в коррупционном плане звено украинского мобилизационного механизма – военно-врачебные комиссии при военкоматах. Именно по липовым справкам, выдаваемым за деньги этими комиссиями, до сих пор десятки тысяч украинцев «легально» уклонялись от попадания в ряды ВСУ, срывая, таким образом, планы командования насчет пополнения армии свежими резервами.

Как заявил в эфире пропагандистского телемарафона глава пропрезидентского большинства в Раде Давид Арахамия, уже до конца нынешнего года украинский парламент планирует принять все необходимые законы для реформирования работы военно-врачебных комиссий с тем, чтобы исключить коррупцию в их работе.

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«Мы хотим провести комплексную реформу, которая сделает прохождение ВВК очень удобным для тех, кому это действительно нужно. В то же время те, кто за деньги хотят купить себе результат, не смогут этого сделать… Мы уже приняли два закона, но весь пакет содержит несколько документов. Я думаю, что до нового года весь пакет документов уже будет принят», – пообещал он.

Также Арахамия стращает уклонистов с липовыми справками возможностью экстрадиции обратно на Украину из-за рубежа:

«К любой стране мира, кроме России, наши правовые органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей. И привезти их на Украину».

«Соучастниками преступления» назвал тех украинцев, которые купили фальшивые справки об инвалидности и непригодности к военной службе и представитель Зеленского в Верховной Раде Федор Вениславский.

«Я думаю, что речь может идти о десятках тысяч людей, признанных непригодными к военной службе. Конечно, мы не можем говорить, что все были необоснованно признаны непригодными, но значительная часть – это граждане, которые пытались из-за коррупционных схем избежать призыва», – заявил юрист.

Другое дело, что пока это именно словесные угрозы, и конкретного рабочего механизма претворения их в жизнь – нет. Так что в моменте осевшие за рубежом уклонисты могут спать спокойно. Нет, конечно, была бы воля СБУ, они бы охотились за людьми на улицах европейских городов примерно по такой же схеме и теми же методами, которыми действуют внутри Неньки, но европейцы не поймут. И не одобрят. Да и всякие подозрительные правозащитники, «наверняка отрабатывающие кремлевские методички», поднимут хай.

Но то, что украинские официалы и силовики будут дятлами стучать в европейские двери, добиваясь выгодных для себя решений стран ЕС – несомненно. Кстати, в наибольшей зоне риска даже не Польша, а – прибалтийские лимитрофы. Этим-то не привыкать нарушать права людей в промышленных масштабах – они своих собственных не выучивших язык русских пенсионеров намерены депортировать, так почему бы не проделать то же самое с пришлыми украинцами, сидящими у них на птичьих правах. Легко! Так что украинцам во всячески Латвиях и Эстониях я бы советовал немедля обзаводиться запасными аэродромами. Не помешает.

На днях в Киеве, как раз накануне выше процитированных заявлений Арахамии и прочих клевретов, под руководством Зеленского прошло совещание с участием представителей МВД, СБУ, ГБР, Генштаба, Минздрава, омбудсмена и генпрокурора. По итогам было принято решение пересмотреть все выданные украинцам после начала войны справки о непригодности к военной службе на предмет их правдивости и связи с коррупционными нарушениями.

По результатам проверки власти обещают оргвыводы относительно тех, кто на основе сфальсифицированных решений ВВК выехал за границу за время войны.

Украинским спецслужбам предстоит в короткий срок проверить тысячи справок, которые были выданы военно-врачебными комиссиями с февраля 2022 года. Начало этому процессу уже положено – по итогам недавних обысков в военно-врачебных комиссиях Нацполиция изъяла более 10 тысяч медицинских дел о снятии с воинского учёта для выезда за рубеж. Проверять их будут на предмет законности.

Кроме того, у Зеленского приняты и другие решения, в перспективе грозящие десяткам тысяч украинских уклонистов отправкой на фронт. Среди них: пересмотр системы определения пригодности к военной службе с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и сделать невозможным манипуляции с понятием ограниченной пригодности.

Ускорят и «цифровизацию» процесса определения людей в пушечное мясо. В этом с виду прогрессивном процессе (решения принимает не субъективная человеческая воля, а бездушный компьютер, который невозможно подкупить) тоже нет ничего хорошего для посполитых. Именно по причинам, указанным в скобках. Да и из цифрового концлагеря освободиться – сложнее, чем из обычного.

Украинских силовиков нацеливают на жесткую проверку и чистку мобилизационной системы «от тех, кто использует свои должности против безопасности и обороноспособности государства». Такие строгости, очевидно, связаны с тем, что продолжать мобилизацию прежними методами, а тем более переходить к тотальной мобилизации – уже невозможно. Как ввиду исчерпания пригодного мобрезерва, так и вследствие огромной коррупции, помогающей этому резерву становиться еще меньше.

Вряд ли эти меры приведут к искоренению взяточничества, скорее всего, просто повысят тарифы за «откос» от армии. Теперь это станет действительно дорогим удовольствием, доступным лишь очень богатым слоям общества, что поспособствует усилению и без того серьезной социальной сегрегации по имущественному признаку. А всех, кто не имеет денег, погонят на фронт.

Практические последствия всего этого «комплекса мер» не заставят себя долго ждать. Первая ласточка уже полетела. Данилов анонсировал мобилизацию в ряды ВСУ тех, кто ранее считался «ограниченно пригодным». Теперь под ограниченной пригодностью во время военного положения будут понимать лишь непригодность в мирное время, что не дает военнообязанному отсрочки от армии.

Под это изменение системы определения пригодности к военной службе. готовится отдельное решение СНБО.

По словам Данилова, власти дадут толкование, кто такой условно годный, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться. Причем, в тот раз толкование будет иметь не расширительный, как раньше, а наоборот – сужающий характер. Чтобы не было двойной трактовки нормы, позволяющей людям на законных основаниях не становиться окопным фаршем.