Бесславные ублюдки добивают Одессу

23.07.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Давно не парадокс, а аксиома: на Украине не работает ни один закон, приближающий ее не то что к цивилизованному государству, а хотя бы к развитому племени. Если гражданин решится подать документы на социальную помощь — на ту же субсидию например — то даже до ответа «Вам отказано» он, скорее всего, не доживет.

Так как доказать свою бедность на Украине могут только богатые. И напротив — когда речь идет не о гуманитарных созидательных нормах, а о разрушительных фашистских, исполнители действуют со скоростью звука. Ярчайший тому пример — закон о декоммунизации, больше напоминающий узаконенный вандализм.

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Но сбивать гипсовые серпы и молоты с коровников в уничтоженных колхозах и вымерших селах — как-то мелко. А вот уродовать и унижать города-миллионники, взрывая мемориалы, отпиливая вождям мирового пролетариата головы, избивая защитников памятников, на взаимовыгодных условиях подкидывая работенку для СБУ (смотрите, сколько сепаров на защиту ордена Ленина собралось!) — самое то.

Сейчас вторая по обсуждению топ-тема в Одессе (после позорной буффонады под названием «Луцкий террорист»), это требование общественной организации «Декоммунизация Украина» довести начатое до конца и уничтожить оставшиеся памятники советского периода в городе и области.

Именно с таким заявлением вандалы обратились в Одесскую областную госадминистрацию. Стоит ли пояснять, что это как раз то требование, к которому в представительстве президента охотно прислушаются: и крепкие тросы, и бульдозеры вмиг найдут — чай не ржавый затонувший танкер из моря тащить, валяющийся на побережье почти год.

Или и того проще — памятники изуродуют профессиональные активисты-бандиты, а чиновники, как и раньше, не просто закроют на это глаза, но еще и угостят конфетой.

Итак, вандалы требуют снести 19 символов и каждый из них — застывшая история, напоминание о величии СССР на контрасте с «сьогоденням» в виде желто-голубых мусорников и сортиров.

Но особо хочется остановиться на некоторых, попытка демонтажа которых, безусловно, приведет к социальному взрыву. Потому что на этот раз варвары в прямом смысле слова покусились на святое: на целый мемориал, посвященный Великой Победе и освобождению Одессы от немецко-фашистских захватчиков, на памятники архитектуры и произведения монументального искусства, а также на объекты инфраструктуры — «сначала мы захватим почту, телефон, телеграф»…

Начнем с того, что в «черный список» попал мемориал «Крылья Победы». На стеле мемориала изображен барельеф «Орден Ленина», который Одесса получила как Город-Герой, саму стелу также венчает золотая звезда. Именно сюда 10 Апреля, в День освобождения города, приходит… да вся Одесса приходит! Это священное для каждого одессита место, где круглый год лежат живые цветы.

«В соответствии с законом о декоммунизации, под его действие не попадают произведения искусства, созданные до вступления в силу данной нормы, а мемориал «Крылья Победы» является именно произведением монументального искусства. Кроме того — и это самое важное для одесситов — памятник на Площади 10 апреля свидетельствует о том, какой ценой далось освобождение Одессы от нацистских оккупантов.

Это место, куда с особым чувством приходят семьями, от мала до велика… Посягательство на мемориал «Крылья Победы» является надругательством над памятью о наших солдатах», — с таким запросом нардеп Николай Скорик обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову, призвав его защитить «объект культурно-исторического наследия».

Но защищать придется многое.

Также, как Шариков сову, дикари решили разодрать и уникальные фасады железнодорожного вокзала и Главпочтамта, здания которых — памятники архитектуры, жемчужины той самой открыточной Одессы, такие же, как Потемкинская лестница или оперный театр. На них вандалы усмотрели серпы и молоты, которые намерены отодрать и, видимо, присобачить взамен дидухи.

Имеется в списке и циничное покушение на памятник «Борцам за власть Советов» на Куликовом поле — в данном случае дело еще и в том, что он находится в нескольких метрах от выгоревшего Дома профсоюзов, куда не перестают приходить ни скорбящие родственники, ни все те люди, для которых случившееся 2 мая 2014 года стало личной трагедией.

Этот памятник — как последнее напоминание о мире, в котором все еще были живы. Вандалы не единожды расписывали его пакостями, но жители близлежащих домов вместе с детьми отмывали мемориал. В случае демонтажа монумента столкновений не удастся избежать, потому что люди не то что приходят — они не уходят с Куликова поля!

Аналогично можно пройтись и по остальным пятнадцати (!) объектам, также принадлежащим к культурно-историческому наследию, на которое декоммунизаторы не имеют права посягать, и граждане встанут на защиту каждого из них. Из чего можно сделать вывод: могильщики Украины жаждут бойни.

И, кстати, вопрос: а что декоммунизаторы готовы предложить взамен снесенному, выкорчеванному, изуродованному? Впрочем, мы уже видели — это и шоколадный член во Львове, мастерски слепленный горажанами для Книги рекордов Гиннеса, и огородики с редиской на майдане, вонючие носки, висящие на батареях киевского Дома профсоюзов, захваченного майданирующими бомжами, Дюк в вышиванке, памятники голодомору, мимо которых ходят голодные украинцы, затонувший танкер, который морская сверхдержава Украина не может эвакуировать… А в лучшем случае — пустые постаменты и дырки в стенах, как это было во время осенней войны с мемориалами Маршалу Победы Жукову.

А вот еще одна альтернатива. Сейчас весь интернет смеется над тем, как памятник Ленину в селе Зализничном Болградского района Одесской области переделали в болгарина-виноградаря (в Болградском районе проживает около 300 тысяч этнических болгар). На голову Ильичу надели ведро, пиджак превратили в национальный жилет, а брюки заправили в онучи. Или, как говорится в документе, выданном сельсоветом Зализничного, вопрос был решен путем реконструкции «в нацiональну болгарську особу шляхом перефарбування та додання нацiональних атрибутiв».

Вот вам братья-болгары — все в дом, не то, что некоторые… Кстати, в этом же документе поясняется, что судьба Ленина решалась на «общих сборах жителей села», которых специально пригласили, и что «жители не дали согласие на демонтаж памятника». Засим и переделали его на свои — не на бюджетные — деньги. Но это село, три с половиной тысячи человек…

И что-то я не припомню, чтобы кто-нибудь из руководства города и области вот так же собирал миллионную Одессу, чтобы одесситы сами решили, какие им нужны мемориалы.

Нет, так даже вопрос не станет, Одессу будут добивать, и это ей месть — за Русскую весну 2014 года, за штурм городского УВД после сожжения людей 2 мая (когда толпа освободила выживших одесситов, которым не помогли, а арестовали), за то, что не приживается на Дерибасовской сено, за то, что Город-Герой. Так стая падальщиков мстит льву, когда тот умирает.