Без компромисса между РФ и США война не закончится – Азаров

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Соединенные Штаты и блок НАТО являются стороной вооруженного конфликта на территории Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

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Он скептически отнесся к мирным инициативам Африки, Бразилии, Китая.

«Вы сами задумайтесь: кто участвует в конфликте со стороны мирового сообщества? Участвуют Соединенные Штаты и блок НАТО, так? Как сторона конфликта. С их стороны вы от кого-то слышали мирные инициативы и мирные предложения?», – сказал Азаров в интервью «Известиям».

Он добавил, что так называемая «формула мира», предложенная президентом Украины и предусматривающая полный вывод ВС РФ на границы й1991 года, означает тупиковый путь.

«И сам «план Зеленского», скорее всего, придумали сами же американцы. Поэтому они, естественно, его поддерживают. Он реалистичный? Конечно, нет. Поэтому пока американцы и страны НАТО не пойдут по пути мирного урегулирования, никакого реального сдвига в этом направлении не будет. Это абсолютно ясно», – убежден экс-премьер.

Он рассказал, каким, по его мнению, должен выглядеть мирный план.

«Еще 10 лет назад, когда после государственного переворота я вынужденно эмигрировал в Россию, я сразу же заявил, что главный заинтересованный в этом конфликте — это США. И пока у России, и у Соединенных Штатов не появятся компромиссный план урегулирования, ничего не будет, конфликт будет только усугубляться», – резюмировал Азаров.