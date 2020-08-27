Без российской помощи Белоруссию ожидает дефолт. Как поступит Лукашенко?

27.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Финансовая система Белоруссии оказалась в крайне сложном ситуации, чреватой банкротством государства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет Московский комсомолец».

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Ссылаясь на данные белорусского минфина, издание указывает, что на 1 июля внешний госдолг страны составил 18 миллиардов долларов, увеличившись с начала года на 5,3%. Старший аналитик «Альпари Евразия» (Минск) Вадим Иосуб обратил внимание, что на 31 марта двусторонние кредиты России составляли 47,6% внешнего долга Белоруссии. Кроме того, Белоруссия имела долг в размере 2,241 миллиарда долларов перед Евразийским фондом стабилизации и развития, который контролирует РФ.

В свою очередь главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман отмечает, что внешняя задолженность всегда может выступить предметом торга, в том числе и по политическим проблемам.

«Это может относиться к любой власти в Белоруссии, кто бы окончательно ни победил в нынешнем противостоянии – Лукашенко или оппозиция», – считает Гойхман.

Издание обращает внимание, что за последние 10 лет суверенный рейтинг Белоруссии по шкале Moody’s понизился с B1 до B3 (ниже только преддефолтные уровни).

«Причина этого — хроническое отрицательное сальдо торгового баланса, которое покрывалось за счет займов России и по линии ЕАЭС. Ситуация обострилась после налогового маневра в РФ, которая лишила Минск возможности заработка на переработке и последующей перепродаже на Запад российской нефти, которую он получал по льготным ценам», – пишет газета.

Эксперты предупреждают, что если Минску не удастся договориться с Россией о реструктуризации долгов, то Белоруссию ждет финансовый крах.

«Если не удастся договориться с Москвой о рефинансировании, то на горизонте двух лет возможен дефолт Белоруссии по госдолгу», – прогнозирует Иосуб.

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