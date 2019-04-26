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26.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Беженцы с Донбасса также вскоре получат паспорта РФ – депутат Госдумы

Жители ДНР и ЛНР смогут получить гражданство РФ и иметь возможность учиться, лечиться и жить в России.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Им даже на самолёт не взять билеты, чтобы долететь из Ростова с Москву – раз. Второе, им невозможно, действительно, учить своих детей, ехать куда-то в Москву, привезти в больницу, обследовать, потому что всё их «счастье» – под бомбами вашими стоять. Но ваше лицемерие ещё заключается в следующем.

Чтобы вы знали, в Приднестровье 150 тысяч, чуть меньше, имеют украинские паспорта. Потому что эти люди тоже 20 лет должны куда-то ехать, им как-то надо было где-то питаться, образовываться. Россия не пострадает. Мы, в отличие от Трампа, не будем от русских людей строить стену. Мы этих людей, русских людей обязаны принять и не пострадает бюджет», – сказал депутат.

Также он отметил, что в будущем планируется упростить получение гражданства РФ и беженцам из Донбасса, которые сейчас испытывают те же неудобства с получением оного, как и другие иностранцы в России.

«Кроме того, чтоб вы знали, 480 тысяч человек во время войны уже выехали к нам. 480 тысяч попросили у нас уже гражданство, только оно было затруднено, пять лет надо было ждать: временный вид на жительство, постоянный вид – и так далее. Мы эти 480 тысяч сейчас тоже будем просить уровнять с жителями Донецка и Луганска, потому что они сейчас в худшем положении находятся и уже попросили об этом. И думаю, что мы дождёмся следующего указа. Но мы всех русских переварим», – резюмировал Леонид Калашников.

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