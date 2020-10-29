29.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
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Безысходность: децентрализация не спасёт «незалежную»


Федерализация для Украины представляет не меньшую опасность, чем насильственная централизация.

В ходе децентрализации страны значительные ресурсы переходят к объединенным территориальным общинам. Единственным фактором, который хотя бы экономически пока еще обеспечивает территориальную целостность страны, остается крупный бизнес.

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Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил политический эксперт Николай Спиридонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас кто сильнее – тот и прав. Ресурсы переходят к ОТГ (объединенным территориальным общинам), и мы имеем либо децентрализацию, либо федерализацию. Либо, возможно, даже ускорение распада страны. Непонятно, может ли она существовать при таких тенденциях.

Я скажу непопулярную мысль, но существует только крупный национальный бизнес, который и больницы обеспечивал. Это тот фактор, который страну хоть как-то сшивает, все эти крупные компании.


Пытаются представить, что крупный национальный бизнес – это плохо, но я вижу, что это – последний гарант стабильности Украины, территориальной целостности хотя бы в тех объемах, которые мы видим сейчас», – переживает политолог.

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