18.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Билецкий хочет деморализовать ЛДНР по «чеченскому сценарию»




Украина должна создавать максимально невыносимые условия для жизни в ЛДНР, что приведет к разочарованию населением республик в выбранном курсе.

Это в свое время позволило России победить в Чеченской войне, уверен главарь неонацистского «Национального корпуса», боевик Андрей Билецкий.

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Об этом он заявил в эфире радио «Новое время», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Между Первой и Второй чеченской войной Чечня превратилась во много в чем, что бы мы ни думали про чеченских борцов за независимость, в настоящий fail state. Количество преступлений фантастическое, огромные проблемы с экономикой и так далее. Им не удалось создать более-менее успешное государство. И это привело к тому, что когда началась Вторая чеченская война целые тейпы оказались или в нейтралитете, или на стороне России.

Те тейпы, которые воевали в Первой чеченской. Тот же тейп Кадырова, например. Те тейпы, которые в Первой чеченской были на стороне инсургентов, повстанцев, Дудаева и ичкерийской республики.

То есть, безусловно, чем хуже будет ситуация, чем больше будет понятно, что ЛДНР – это то, что не состоялось как государство в прямом смысле слова, то безусловно, тем больше это будет деморализовать личный состав их частей. Тем больше людей будут разочаровываться в сепаратистском курсе и смотреть в сторону Украины. Потому, я продолжаю настаивать на простой вещи – вот, когда говорят, стратегия по отношению к оккупированным территориям, – абсолютно тотальная блокада», – заявил Билецкий.

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