Бизнесмена, вносившего залог за убийц Бузины, самого отпустили под залог в 20 миллионов гривен

24.08.2018, Киев, Семен Дорошенко

Печерский районный суд Киева отпустил экс-заместителя председателя правления «Укргаздобыча» и владельца издания Insider Алексея Тамразова под залог в почти 20 миллионов гривен, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил адвокат подозреваемого Виталий Коломиец.

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«Суд отпустил (Тамразова — Ред.) в зале судебного заседания и избрал меру пресечения в виде залога в почти 20 миллионов», — сказал адвокат.

По словам защитника, у его подзащитного есть 5 дней, чтобы внести деньги.

Коломиец добавил, что в зале суда Тамразова хотели взять на поруки два народных депутата и около 10 общественных активистов. В частности, нардеп Игорь Луценко член фракции ВО «Батьківщина» и Виктория Войцицкая от партии «Самопоміч».

Как сообщалось, Генпрокуратура ходатайствовала об аресте Тамразова с альтернативой внесения залога в 577 млн гривен.

21 августа Генпрокуратра во второй раз задержала экс-первого заместителя председателя правления ПАО «Укргаздобыча» Алексея Тамразова, которого обвиняют в причастности к преступной схеме завладения сжиженным газом организацией экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Его защита назвала это задержание незаконным.

9 августа его задержали якобы при попытке дать прокурору 200 тысяч долларов взятки. По словам генпрокурора Юрия Луценко, Тамразов якобы хотел, чтобы прокурор посодействовал в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации экс-президента Виктора Януковича.

10 августа суд в закрытом режиме арестовал Тамразова на два месяца с альтернативой залога в 3 млн. гривен. Позже он вышел из-под ареста под залог.

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Алексей Тамразов занимал должность первого заместителя председателя правления ПАО «Укргазвыдобування» с 2010 по март 2014 года.

Тамразов также известен тем, что вносил залог за боевиков, обвиняемых в убийстве писателя Олеся Бузины.