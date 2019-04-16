Выборы
//exit;
16.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

Благосостояние Украины уничтожено – киевский миллиардер

Война на Донбассе сделала население Украины нищим, бросив страну на 20 лет назад.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил украинский миллиардер, владелец корпорации «УкрЛендФарминг» Олег Бахматюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Бизнесмен также подчеркнул, что из-за бедности из Украины выезжают наиболее трудоспособные представители рабочих профессий.

«Эта война наделала два вреда. Первое – это потеря активов, второе – это огромная гиперинфляция, которая фактически уничтожила благосостояние украинского гражданина, уничтожила стоимость украинского бизнеса, сделала его нищим. Уровень объема продаж упал кратно по отношению к внешнему миру.

Мы фактически оказались в дыре, которая отбросила нас лет на 20 назад… Мы потеряли водителей массу, которые переехали в Прибалтику, в Польшу, сейчас Германия встает. Европа распробовала наших людей. Она поняла, что это совсем другой тип людей – это люди, которые имеют уровень образования, которые трудолюбивые, законопослушные», – заявил Бахматюк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть