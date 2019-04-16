Благосостояние Украины уничтожено – киевский миллиардер

16.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Война на Донбассе сделала население Украины нищим, бросив страну на 20 лет назад.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил украинский миллиардер, владелец корпорации «УкрЛендФарминг» Олег Бахматюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бизнесмен также подчеркнул, что из-за бедности из Украины выезжают наиболее трудоспособные представители рабочих профессий.

«Эта война наделала два вреда. Первое – это потеря активов, второе – это огромная гиперинфляция, которая фактически уничтожила благосостояние украинского гражданина, уничтожила стоимость украинского бизнеса, сделала его нищим. Уровень объема продаж упал кратно по отношению к внешнему миру.

Мы фактически оказались в дыре, которая отбросила нас лет на 20 назад… Мы потеряли водителей массу, которые переехали в Прибалтику, в Польшу, сейчас Германия встает. Европа распробовала наших людей. Она поняла, что это совсем другой тип людей – это люди, которые имеют уровень образования, которые трудолюбивые, законопослушные», – заявил Бахматюк.