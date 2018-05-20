20.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Боевик АТО на канале Порошенко: Военная операция Киева – абсурд

Начатая Киевом карательная операция против русского восстания в Донбассе является абсурдом, поскольку сторонники республик искренне считают, что защищают свою землю.

Об этом интервью «5 каналу» рассказала водитель бронемашины ВСУ, четвёртый год воюющая в Донбассе, Ксения Глущенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вам приходилось встречаться с теми, с кем мы воюем? Иногда это российские наёмники, иногда – наши соотечественники, но в основной массе это – террористы. Вы когда-нибудь с ними встречались?», – спросила гостью программы ведущая Янина Соколова.

«Неоднократно встречались и на обычной территории. Если разобраться по-человечески, они такие же самые, как мы. Встречались в посёлках. Можем друг у друга попросить покурить, поздороваться, поговорить, улыбаясь в глаза. А потом понимаем, что мы сейчас выйдем и будем друг друга стрелять. Они же такие же самые свои люди, как и мы. Мы это видим, и они это знают», – рассказала женщина.

«Вы понимаете, что ими движет?», – поинтересовалась Соколова.

«То же самое, что и нами. Они хотят завоевать свою землю, они считают, что это их территория, мы считаем, что это наша территория. Вот и получается абсурд», – отметила Ксения Глущенко.