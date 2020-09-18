«Больной Лукашенко умрет» – Гордон

18.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко закрыл границы с Польшей, Литвой и Украиной якобы потому, что осознаёт свою «скорую кончину» и пытается как-то продлить «агонию».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил скандально известный своими антироссийскими выпадами и пиаром шарлатанов киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что это [закрытие Лукашенко границ с Литвой, Польшей] – последствия встречи в Сочи с президентом России Путиным. Я думаю, что Лукашенко мечется, пытается найти выход из ситуации, а выхода тоже нет.

И что бы он ни делал – в Белоруссии народное восстание, его ни задавить, ни подавить. Россия не будет предпринимать никаких резких шагов, это уже понятно окончательно. Потому что тогда реакция международного сообщества будет вообще жесткой на фоне отравления Навального и всего остального.

Поэтому я думаю, вернее насколько я знаю, разговор у Путина с Лукашенко был такой: «Мы тебя поддержим, мы тебя признаём, но ты там сам как-то порядок наведи за пару месяцев. Потому что мы не можем вводить войска». Вот Лукашенко и пытается маневрировать. Но это ситуация, когда днём раньше – днём позже, а больной всё равно умирает», – сказал Гордон.

Отвечая на вопрос ведущего, он заметил, что общался с Лукашенко ещё до выборов, когда тот был уверен в победе и не собирался «применять насилие по отношению к народу».

«У меня сложилось впечатление, что он немножко оторван от реальности. И ему докладывали то, что он хотел услышать, а не что было на самом деле. Кроме того, белорусов ещё не били. Я его спросил: «Не будете ли вы использовать против несогласных армию». Он ответил, что нет, никогда в жизни, «это подарок врагам».

То, что происходит сейчас на белорусских улицах с протестующими – это ужасно. Я начал говорить с Лукашенко до того, как это начало происходить. А что происходит сейчас – я думаю, что он живёт вне реальности», – добавил журналист.

Также он подчеркнул, что Киев не станет поддерживать никаких отношений с Минском до тех пор, пока Белоруссией правит Лукашенко.

«Потому что Александр Григорьевич, которого уважало 66% украинцев, и к которому относились очень тепло, повёл себя как деспот и человек, который избивает свой народ. На Украине этого не понимают и не принимают. Нельзя избивать народ, нельзя хватать женщин и подростков, нельзя иметь такие разрисованные от ударов дубинками тела, сегодня уже пишут об изнасилованиях дубинками. На Украине это не поддерживают, мы – свободолюбивая западная страна», – резюмировал Гордон.

Напомним, что совсем недавно Гордон всячески нахваливал Лукашенко во время интервью.