07.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Большинство украинцев наконец осознало, что страну ведут не туда

Порядка 53 процентов граждан Украины убеждены, что страна в неправильном направлении.

Об этом во время пресс-конференции на тему «Анализ социальных ожиданий украинцев от выборов-2019» заявил Александр Стегний, доктор социологических наук, исполнительный директор Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что исследовательским центром в период с 11 по 22 мая 2018 года был проведён опрос 3 тысяч жителей Украины (по 300 человек с каждого региона).

«Фактически, мы опросили 3 тысячи человек. Особенность этого опроса в том, что мы делали определённое районирование особенностей голосования на Украине. Потому 3 тысячи по стране, а на каждый регион – по 300 респондентов. Это позволяет говорить, что данные – репрезентативные, и мы можем говорить про общественное мнение, а это – очень серьёзная вещь”, – рассказал социолог.

Он отметил, что лишь 37 процентов опрошенных указали, что страна частично движется в неправильном, а частично – в правильном направлении.

“53 процента считают, что страна движется в неправильном направлении. Если посмотреть дальше, можно увидеть наиболее волнующие украинцев проблемы. Те люди, которые говорили, что страна движется в неверном направлении – низкий уровень зарплат и пенсий, рост цен, инфляция и безработица. Эти три проблемы связаны с социально-экономической сферой. Однако в данном случае очень важно то, что на первом месте всё же военный конфликт на востоке», – резюмировал Стегний.