Бондаренко: США потеряли внутриполитическое единство по России и Украине

05.11.2021 15:57 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Разные ведомства американского государства делают противоречивые заявления и являются сторонниками разной политики относительно России и Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы привыкли к тому, что у США есть единая позиция, но сегодня её нет, потому что есть разные группы влияния, каждая из которых продвигает свою повестку. Это видно не только в отношении России и Украины, но и в заявлениях разных ведомств, которые противоречат друг другу по поводу Китая, Европы, тихоокеанского региона. Сегодня мы видим расслоение властной команды США, и иногда происходит целый ряд противоречивых заявлений, которые исходят из различных ведомств и институтов», – сказал политолог.

Кроме того, эксперт отметил, что некоторые группы влияния в США хотят помешать будущей встрече Путина и Байдена.

«Сейчас всё подогревается тем, что в декабре может состояться встреча Байдена и Путина, об этом говорят, даже Песков ранее сказал, что встреча состоится ещё в этом году. Соответственно, существует немало тех, кто не хочет, чтобы эта встреча не состоялась. Поэтому срывом для этой встречи может послужить любая провокация», – заключил Бондаренко.

Напомним, в США опасаются, что Франция покинет антироссийскую коалицию .