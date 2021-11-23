Бортник: Вместе с Донбассом мы потеряли энергетическую независимость

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Новости Украины

Если бы Украина выполняла Минские соглашения или хотя бы не вводила блокаду Донбасса, то оставалась бы энергонезависимой страной с углём по приемлемым ценам.

Об этом в эфире канала «Ukrlive» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понимаете, в этой ситуации (энергетической обстановке на Украине – ред.), насколько для страны важен Донбасс? Представьте себе, что мы в 2015 – 2016 году реализовали мирные соглашения, и у нас полно антрацита, и мы вообще не думаем ни о чём, мы топим свои станции своим дешёвым антрацитом, и вообще не дуем в нос», – сказал Бортник

«Своим, это на какой территории?» – уточнил ведущий.

«Тот, что сейчас в ОРДЛО находится. Представьте себе, сейчас мы пожинаем губительные последствия негосударственной политики по реализации Минских или других соглашений. Знаете, по какой наценке сейчас продаётся донбасский уголь в мире? Я позавчера говорил с бизнесменом с той стороны: 600 процентов. То есть, условно говоря, Россия и компании, которые там работают, добывают уголь с наценкой в 600, продают, это всё могло бы быть здесь», – сокрушался политолог.

«Вы вспомните классику, что если предприниматель, если будет иметь доход в 300%, мать продаст», – напомнил телеведущий.

«Это вопрос живодёрства. Такие мировые цены, и этот уголь чудесно покупают все в мире, никто не спрашивает, откуда – из Кузбасса или Донбасса. Понимаете, что вы потеряли вместе с Донбассом? О котором рассказывали, что он развалился, что он нам не нужен, он дотационный, и всё остальное. Мы потеряли энергетическую независимость! Потому что если бы мы реализовали мирные соглашения, или хотя бы сохранили экономические мирные связи, мы бы сегодня спокойно покупали уголь на наших донбасских шахтах, которые находятся за линией разграничения. По нормальной цене, не в три дорога, не в пять дорога – пенсильванский. Мы бы чувствовали себя комфортно, никто бы нас ни газом, ни светом не дотировал, ни у кого бы мы ничего не выпрашивали», – резюмировал Бортник.