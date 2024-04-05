Первый президент Республики Сербской Радован Караджич, отбывающий пожизненный срок в британской тюрьме, испытывает сильные боли, потому что тюремщики не дают ему необходимых лекарственных средств и не оказывают медицинской помощи.

Об этом сообщает дочь первого лидера боснийских сербов Соня Караджич Йовичевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он уже несколько дней говорит мне, что у него усиливаются боли в желудке и тазу. Ему не дали лекарство, которое он должен был получить. Он ждал, что его осмотрит врач, но тот так и не дошёл до него», – сообщила Караджич-Йовичевич.

Дочь первого президента Республики Сербской также отметила, что во время последнего разговора её отец едва мог говорить, она сообщила, что его живот сильно раздулся, ему ужасно больно, но никто ему не оказывает помощи и не вызывает врача.

«Он все еще надеется, что ему кто-нибудь поможет. В тот момент, когда он сказал, что не выживет без помощи, я стала просто молиться Богу, и решила поделиться этим с общественностью, несмотря на то, что он запретил обращаться в СМИ. Надеюсь, хотя бы кто-то отреагирует на такое поведение персонала, которое я считаю покушением на убийство», – сказала женщина.

Бывший президент Республики Сербской Радован Караджич находится в английской тюрьме «Уайт», где отбывает наказание в очень плохих условиях. В частности, тюремщики запретили ему настольную лампу, из-за чего в темное время суток пожилой сербский узник не может ни читать, ни писать, поскольку свет в его камере тусклый.

Радован Караджич – психиатр, поэт, политик и первый президент Республики Сербской, который защищал боснийских сербов от агрессии исламистского режима в Сараево. По придуманным американскими политтехнологами схемам был обвинен в несуществующем «геноциде в Сребренице» и приговорен Гаагским судилищем к пожизненному заключению.