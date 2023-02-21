«Был совой – стал жаворонком» – Марков рассказал, зачем политтехнологи отвезли Байдена в Киев

Любовь Смирнова.  
21.02.2023 21:47
  (Мск) , Севастополь
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Выборы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Президент США Джо Байден в Киеве возложил цветы к мемориалу расстрелянным на Майдане украинцам, которых убили по его приказу. В целом визит на Украину должен был показать американцам, что их президент бодр и активен, и до победы над Россией осталось совсем не много усилий.

Об этом заявил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире «Первого севастопольского», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Джо Байден в Киеве возложил цветы к мемориалу расстрелянным на Майдане украинцам,...

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«Чуть ли ни первое место, куда повёл Зеленский Байдена – это Михайловская церковь, монастырский комплекс. Очень красивый, первый из захваченных раскольнической сектой. И там огромное панно вот этих жертв Майдана и так далее. Жертвы Майдана, как мы знаем, расстреляны были, как раз в районе 21 февраля, по-моему. И они были расстреляны наёмниками, которых организовали спецслужбы США для того, чтобы спровоцировать вот этот государственный переворот.

А спецслужбы США тогда курировал вице-президент США Джо Байден. То есть – те люди на панно, на которых он смотрел, сочувствовал, были, по сути, расстреляны по его приказу. Вот такой современный мир. Это всё равно, если бы Гитлер пришёл и поклонился мемориалу в Бухенвальде, и сказал бы: «вот, евреи, так гибнут. Мы тоже отдаём дань памяти», – отметил Марков.

По его словам, Киев претендует на статус прифронтового города, и вот, с учетом разницы во времени, американцы с утра включили телевизор и увидели, как их президент эдаким молодчиком там уже все провёл и сделал.

«Это значит, что их президент, с учетом 8-часовой разницы, фактически ночью путешествовал, работал и в сверхраннее время уже явно демонстрирует свою работоспособность и активность быть президентом и дальше. Мне кажется, вот этим своим визитом Байден решил эту свою главную проблему, – пояснил Марков. – А что касается Украины, там ничего особенно нового не заявил.

Рекламу сделал Зеленскому, всем остальным подарки привёз, приличные люди без подарков в гости не ходят, и это тоже нормально. Никаких изменений не будет: они считают, что они у них всё правильно идёт, и даже лучше, чем они ожидали. Они считают, что побеждают Россию, и вопрос не в том, что победят или нет, а в том, когда они её победят и какими усилиями, какая мобилизация ресурсов понадобится для этой победы».

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