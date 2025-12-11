Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Отношения США и Индии, которые выстраивались 50 лет, сейчас разрушены из-за некомпетентности президента Дональда Трампа.

Об этом бывший сотрудник Пентагона Майкл Рубин заявил в интервью индийской финансовой ежедневной газете Mint, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Индия оказала Владимиру Путину почести, которых он вряд ли сможет добиться где-либо еще. Я бы сказал, что Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии за то, что он объединил Индию и Россию таким образом», – язвил Рубин.

При этом американец высказал сомнение в том, что все соглашения, заключенные во время визита президента РФ в Индию, будут реализованы – потому что они были заключены «назло США».

«И сколько из них мотивированы враждебностью к тому, как президент Дональд Трамп обошелся с премьер-министром Моди и Индией в целом. Иными словами, стоят ли несколько лет правления Трампа того, чтобы переориентировать Индию на Россию на десятилетия вперед», – рассуждал Рубин.

Он считает, что США должны были либо обеспечить Индию дешевой нефтью, либо «заткнуться» и прекратить «читать нотации» по поводу контактов с Россией.