У Трампа осознали украинский конфликт как крушение и конец «узкого англо-американского мира»

В администрации президента США Дональда Трампа осознают важность и опасность украинского конфликта, но проблема американского доминирования оказалась намного глубже.

Об этом бывшая сотрудница Госдепа США Кирон Скиннер заявила на Форуме по безопасности в Аспене, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что война на Украине – это огромный вызов. Никто в разговорах со мной, а я давно вхожу в мир Трампа, не сказал, что это неважно. В целом люди понимают масштаб этой войны. И стратегия это подтверждает», – рассуждала Скиннер.

По ее мнению, украинский конфликт не упоминается в стратегии по национальной безопасности администрации Трампа, потому что «самые большие вызовы возникли задолго до войны», когда «идеальный мир, созданный США и Великобританией», перестал существовать.

«Дело не в войне на Украине, дело в будущем международной системы. А элиты просто не хотят верить в то, что есть фундаментальные проблемы дома и за границей из-за мира, который мы помогли создать 80 лет назад», – указала Скиннер.

Она считает, что стратегия Трампа подразумевает большие возможности для стран Глобального Юга и меньшее доминирование США, что обеспечит им «больше союзников, а не узкий англо-американский мир».