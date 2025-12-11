В России прижмут заукраинскую пропаганду, финансируемую из Германии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Работавшее на гранты от правительства Германии издание «Московская немецкая газета» будет включено в реестр иноагентов в ближайшее время, сообщил телеграм-канал «Ракова позвонит».

«Довольно долго закрывали глаза из уважения к одному из старейших изданий столицы (действует с 1870 года) и личных симпатий президента к Германии. Однако всему приходит конец. По слухам, последней каплей стала статья в канун 9 мая, где журналисты издания критически отозвались о необходимости празднования Дня Победы, а также ряд других статей об СВО и изменениях в российском законодательстве», – говорится в публикации.

Утверждается, что редакторы уже покинули Россию.

В ближайшее время немецкое НКО, через которое финансируется работа издания и рассылка материалов по регионам, Verein Sprach- und Partnerschaftsinitiative e.V, также могут признать нежелательной организацией, после чего последуют санкции против сотрудничающих с ней структур в РФ.

«Немецкий след» также присутствует в недавнем составлении протоколов за участие в нежелательной организации на журналистов либерального ютуб-канала «Живой гвоздь».

Дело в том, что материалы Айдара Ахмадиева, Евгении Родионовой и критика Антона Ореха неоднократно появлялись на сайте зарегистрированного в Германии онлайн-радио «Эхо», которым владеет признанная нежелательной в России компания Radio Echo GmbH.