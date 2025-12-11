Европа предпочтёт лечь под Путина, чем отправить к нам солдат – нацист Карась

Вадим Москаленко.  
11.12.2025 16:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 314
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина полностью зависима от Запада, который не готов к серьёзной войне с Россией.

Об этом на канале «Апостроф» заявил главарь запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14, командир 413 полка ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наша зависимость от США велика, мы не можем самостоятельно противостоять России. Мы воюем за западные интересы, а для этого нужно участие двух.

Людей они нам не дали – в отличие от каких-то отрыжек коммунизма в виде КНДР, которые дали наземные войска России. А нам людей не дали, и не дадут.

Я вижу эти левацкие протесты в Германии, на которых говорят, что лучше быть изнасилованным Путиным, чем взять в руки оружие. Поэтому боеспособность их армий – большая проблема», – рассуждал Карась.

«Сейчас будут ещё коррупционные скандалы на Украине, будет работать американская медийка, чтобы сломить внутренний украинский консенсус борьбы – и убедить, что лучше договориться на каких-то условиях.

Просто потому, что это Америке выгодно, и плевать, что нужно нам. Нормальная имперская политика, которая разрушает Запад. Но наша задача – тянуть время», – подытожил нацист.

  • Подписка на новости Политнавигатора