Царёв: Зеленский скоро столкнётся с типичным «украинским эффектом массового предательства»

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К концу года либо Запад распечатает золотовалютные резервы России и отдаст их Киеву, и война уйдёт «в долгую», либо под страхом дефолта украинские власти должны будут договариваться. При этом в любом случае – от президента Зеленского уже мало что будет зависеть.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он обратил внимание, что место в украинском парламенте «с нуля» всегда стоило до 8 млн. долларов, и люди шли и платили эти деньги, чтобы туда попасть, а сейчас около 40 человек готовы покинуть Верховную раду добровольно, но им не дают.

«Потому что даже депутатам страшно, что за то, что произойдёт и происходит с Украиной, им придётся отвечать. Они понимают, что им не будут плевать в спину, не та ситуация – могут гранату кинуть, убить, зарезать. Поэтому хотят уйти и откреститься, несмотря на то, что место парламентария – очень хорошее место, где всегда можно решить свои вопросы по бизнесу, с силовиками, решить финансовые вопросы. Но не хотят, страшно», – сказал Царёв.

Он добавил, что на Украине наступает парламентский кризис, когда офис Зеленского не может собрать голоса под некоторыми законами, и монобольшинство стало зависеть от «оппозиции».

«Дело в том, что когда Зеленский делал последнюю встречу с фракцией, треть не пришла по принципиальным моментам. Потому что они не разделяют то, что делает Зеленский, потому что фракцию «Слуга народа» во многом формировали Богдан и Коломойский, и эти люди на них завязаны. И вытягивают голосование сейчас «слуги народа», офис президента – только по законопроектам, которые поддерживает оппозиция. Ну и, естественно, бывшая «пророссийская» фракция ОПЗЖ, в которой все как один голосуют за Зеленского», – подчеркнул экс-депутат.

Получается, что в любой момент, когда решит оппозиция, военное положение на Украине не смогут продлить.

«Если не продлят, ситуация Зеленского становится ещё более шаткой. Тогда надо срочно назначать выборы, надо открывать границы, поскольку нет причин тогда держать население, как в концлагере внутри Украины, нельзя проводить насильственную мобилизацию… телемарафон, отсутствие свободы слова – это всё надо убирать, а это конец для Зеленского», – констатировал Царёв.

О выходе из ситуации говорят уже и на Западе – это создание «правительства народного единства».

«Единство Порошенко, Тимошенко, Разумкова, обязательно Залужный должен быть, иначе без него эти пазлики не сложатся. Олигархов обязательно. И частично снимать ответственность с Зеленского и передавать в этот орган. Выбрать нового премьера – Петя Порошенко рвётся на это место, готовить новую политическую силу вокруг Залужного. Только Залужный сможет гарантировать сегодняшним депутатам, что они попадут в следующий список, если соберутся вокруг него. Это козырная карта», – подчеркнул бывший депутат.

По его словам, этого до сих пор не произошло, потому что эти люди ждут идеальное время для этой процедуры – после 20 мая, когда легитимность Зеленского окажется под вопросом. Именно тогда начнутся проблемы в парламенте.

При этом, по мнению политика, перспективы у Украины в целом весьма мрачные. Денег, оружия и людей хватит до конца года.

«Дальше – развилка: либо Запад распечатывает золотовалютные резервы России и отдаёт их Украине, и тогда война уходит в долгую. Либо под страхом дефолта Украина должна будет договариваться. Время «ч» – конец этого года, может, конец лета – осень. Станет всё понятно. А Зеленский обречён, и это все понимают. Поэтому вокруг него всё меньше будет оставаться преданных ему людей», – отметил Царёв.

Он добавил, что Зеленскому суждено столкнуться с «украинским эффектом массового предательства».

«Когда все понимают, что президент уже начинает падать, он отдаёт команды, и их никто не выполняет. А те чиновники, которые получают команды, начинают согласовывать свои действия с тем, кто, по их мнению, попадёт в следующую власть. Вот такая ситуация», – резюмировал политик.