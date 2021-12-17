Ценнее шампанского: украинцев ждёт дорогой новогодний «коммунальный сюрприз»

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Новости Украины

После Нового года украинцев ждет еще один «коммунальный» сюрприз – тарифы на холодную воду могут значительно увеличиться.

Причина – повышение тарифов на электричество, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В себестоимости воды, поставляемой украинцам, оно составляет порядка 40%. Если при таких ценах водоканалам не дадут поднять тарифы, вода будет подаваться почасово, обещают коммунальщики.

Сами водоканалы уже заявили, что рост тарифов неизбежен. Дорожает электроэнергия, увеличивается фискальная нагрузка, минимальная зарплата и даже реагенты. Если НКРЭКУ откажется утвердить повышение тарифов, украинцев ждут перебои с поставками воды, в первую очередь, в регионах. Придется пользоваться водой почасово, согласно графикам, предупреждает ассоциация «Укрводоканалэкология».

По мнению «Укрводоканалэкологии», отечественные водоканалы платят за электроэнергию существенно больше, чем европейские. При этом услуги водоснабжения, оказываемые украинцам, в пять раз дешевле, чем во многих европейских странах.

В настоящее время водоканалы покупают элекричество по 4,5 грн/кВт без НДС, хотя в действующих тарифах на воду учтена стоимость в 2,8 грн/кВт без НДС. Кроме того, 15 коммунальным предприятиям приходится покупать электроэнергию у поставщика последней надежды, где цена самая высокая – 5,52 грн/кВт без НДС.

Подобное несоответствие лишит водоканалы возможности своевременно расплачиваться с поставщиками электричества. Возможно, возникнет угроза отключения коммунальщиков от сети, от чего могут пострадают все украинцы. Не исключены и экологические катастрофы из-за остановки очистных сооружений.

Надежд на то, что электроэнергия подешевеет в следующем году, нет.

«Как минимум первые полгода цена на энергоносители будет высокой, а их запасы по итогам зимы – минимальными. Это и газ, и уголь», – заявил директор Департамента экономической политики «Федерации работодателей» Сергей Саливон.

В «Укрводоканалэкологии» считают, что тариф на холодную воду должен быть выше, как минимум, на треть от того, который действует сейчас. Если повышения тарифов на холодную воду не будет, придется подавать ее по графику. О подобной угрозе ассоциация писала еще в ноябре в своем письме, направленном руководству страны и главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку.

Коммунальщики уже направили проекты обновленных тарифов на холодную воду в НКРЭКУ. Сейчас они проходят стадию общественных обсуждений. Ожидается, что комиссия рассмотрит их перед праздниками. Если повышение будет утверждено, украинцы получат еще один «подарок» от государства под Новый год. Однако если вода не подорожает, ей придется пользоваться по графику. Сложно сказать, что в данной ситуации хуже.