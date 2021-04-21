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21.04.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, США, Чехия, Энергетика
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Чехи доверили свою судьбу американскому банкроту


Чехия выбирает далеко не самую технологически развитую, но американскую компанию для строительства нового энергоблока на своей АЭС «Докованы» вместо лидера рынка – российского «Росатома».

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил эксперт рынка энергетики Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Юшкова, ранее Чехия по требованию американцев исключила из участия в тендере на строительство компанию CGN из Китая, после недавнего скандала эта же участь постигла «Росатом», поэтому наиболее вероятным победителем в тендере остается американская компания «Вестингауз», которая уже не является передовой в сфере атомной энергетики.

«По всей видимости, в конкурсе выиграет американская «Вестингауз», которая сейчас не является уже мировым ни технологическим лидеров в отрасли ядерных технологий – не так давно она вообще пережила банкротство. Не закрылась, но тем не менее, процедуру банкротства «Вестингауз» пережил.

Поэтому не все так хорошо, тем более в сегменте строительства атомных электростанций американская компания не является лидером. Здесь как раз-таки в последние десятилетия активно стоит во всем мире атомные станции «Росатом» и китайцы набирают обороты. И нас всех откинули, и остались компании, которые уходят постепенно с рынка, сдают свои позиции. И именно им будут доверять строить атомную станцию в центре Европы. Это довольно опасное решение», – заявил Юшков.

Ранее обозреватель Юрий Барсуков, специализирующийся на энергетических вопросах, заявил, что антироссийский демарш дорого обойдется чешской атомной энергетике.


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