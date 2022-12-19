«Чем больше перемелют ВСУ, тем быстрее получим от Запада ракеты» – украинский пропагандист
Украине необходимо до последнего сопротивляться наступлению российский войск на каждом участке, чтобы демонстрировать Западу то, что Украина достойна западных баллистических ракет, тяжёлых систем ПВО и других вооружений.
Об этом в эфире «Радио НФ» заявил главред киевского пропагандистского издания «Цензор Нет» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас основной вызов – это возможность Украины одержать победу в битве за Донбасс. Остановить ползучее пехотное наступление Российской Федерации. Для этого у нас уже сейчас есть немало средств. Кончено, мы все нуждаемся в поставках других видов современного западного вооружения. Но когда оно будет, зависит от многих политических факторов, которые связаны не только с Украиной. От нас основное, что нужно – это усиление эффективности нашего сопротивления прямо сейчас», – вещал Бутусов.
Он подчеркнул, что, когда Запад увидит, как сопротивляется украинская армия, он тут же передаст ЗРК «Patriot» и баллистические ракеты.
«Нам нужно сосредотачиваться, когда мы даем оценки, что нам не дает Запад, все-таки, в первую очередь, смотреть на то, что можем и должны делать сами – прямо сейчас. То, что Запад нам дает много, и чем больше с каждым месяцем мы оказываем эффективное сопротивление, тем дает больше», – рассуждал пропагандист.
«Я думаю, что не может быть сомнений, что, смотря на нашу эффективную борьбу, на то, как Украина успешно оказывает сопротивление, мы получим и ЗРК «Patriot» средней дальности, мы получим и тяжелое вооружение, я уверен, что и баллистические ракеты. Я думаю, чем эффективнее мы будем менять себя, организацию, подготовку, управление, тем быстрее мы получим от Запада то, что нам нужно», – успокаивал он аудиторию.
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