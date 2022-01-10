«Чемодан-вокзал-Россия? Мы Россию здесь подождём» – депутат Верховной рады

Новости Украины

Украинские «патриоты» скорее развалят страну и отдадут Донбасс России, чем допустят, чтобы в Верховной раде были представители Донецка и Луганска.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил экс-спикер МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто-то очень боится, что Донбасс каким-то образом будет влиять на какие-то решения, принимаемые внутри Украины. При этом они называют себя «патриотами» – да они негодяи. Они фактически говорят – «нам эта территория не нужна, там плохие люди, неправильные, не так думают, они не тот телевизор смотрели, не на тех героях воспитаны, а если оттуда изберутся депутаты Верховной рады, дополнительных 20 человек, баланс сил изменится так, что у нас Верховная рада будет пророссийская. Давайте лучше развалим страну, отдадим Донбасс России, и не будет у нас пророссийской Верховной рады тогда». Вот, что на кону стоит», – рассказал Волошин.

Он посетовал, что украинские националисты, захватившие власть в 2014 году, не идут ни на малейшие уступки.

«То есть настолько сегодня борьба идёт не за Украину в целом, не за украинскую территориальную целостность и государственность, а борьба идёт за то, что есть товарищи, которые после майдана посчитали, что их версия развития Украины единственно правильная, и они не хотят ни на шаг поступиться ни в чём. Они не готовы отказаться от квот на украинском телевидении, они не готовы отказаться от жуткого закона о тотальной украинизации, они не готовы отказаться от героизации Бандеры, они не готовы признать право людей, которые считают Великую Отечественную войну Великой Отечественной, называть именно так. Вот, как мы решили, так и будет, если вам не нравится – чемодан-вокзал-Россия. Так слушайте ответ другой: мы Россию здесь подождём. Вот, понимаете, в чём идёт дискуссия? И нет борьбы, чтобы Украине быть богатым, не коррумпированным, успешным государством», – возмущался депутат.