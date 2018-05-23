23.05.2018, Ужгород, Анастасия Петрович
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ЕС, Закарпатье, Скандал, Украина

Чемодан-вокзал-Венгрия! – пикет в Ужгороде


Сегодня в Ужгороде (Закарпатская область, Украина) возле здания Генерального консульства Венгрии состоялся митинг, в котором приняли участие представители так называемой «Национальной Ассамблеи патриотов Украины», бывшие участники АТО и иных вооруженных формирований.

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Украинские националисты протестовали против «вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины», которое, по их мнению, имеет место быть, а также передали обращение в консульство Венгрии с требованием «немедленно передать списки» всех граждан Украины, которые имеют гражданство Венгрии.

В частности, в обращении, адресованном на имя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отмечается: «Мы требуем: прекратить руководству Венгрии позорную политику по вмешательству во внутренние дела Украины и разжиганию межнациональной розни. Предоставить полные списки граждан Украины, которые, нарушая Конституцию Украины, получили гражданство Венгрии и юридические причины его получения. Венгерскому правительству прекратить, организованную по приказу Путина, антиукраинскую политику. Украинский язык – общегосударственный язык населения Украины».

В ночь перед митингом по всему городу были распространены листовки «Правого сектора» с призывами ко всем венграм «подумать о выезде на историческую Родину», а также призывами к сознательным гражданам Украины и «патриотам» не нарушать Законы Украины о двойном гражданстве.

В листовке отмечается: «В Украине есть только один язык – украинский, и единое украинское гражданство. Лицам, которые чувствуют себя гражданами Венгрии и имеют соответствующие документы, есть смысл задуматься о переселении на свою историческую Родину».

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