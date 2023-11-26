Через полгода Залужного «сотрут» – нацист Мосийчук

Вадим Москаленко.  
26.11.2023 18:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский боится резкого роста своего антирейтинга, однако понимает, что примерно через полгода главнокомандующего Валерия Залужного будут ненавидеть не меньше.

Об этом в эфире интернет-блога «Apasov» экс-депутат Верховной рады, в прошлом боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский боится резкого роста своего антирейтинга, однако понимает, что примерно через...

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«На Банковой видят увеличение антирейтингов, этого не скроешь. Именно из-за этого возникла паника с переносом выборов, потому что у Залужного, в отличие от Зеленского, сегодня антирейтинг намного меньше.

Но если мы говорим о нашем скотном дворе, то через полгода рейтинг Залужного упадёт, а антирейтинг вырастет. И очень сильно», – сказал Мосийчук.

Он подчеркнул, что через несколько месяцев Залужный станет ненавидимым всей страной.

«Все ТЦК, ответственные за эту мобилизацию, сейчас Офис транспортирует недовольство на него. Дурные решения командиров на фронте теперь будут транспортированы на него. Плюс к тому среди личного неофицерского состава на фронте есть много вопросов к Залужному.

И за последние пять-семь дней я общался с экспертами – и нашими, и заграничными… и они прямо утверждают, что у Залужного был фальстарт. И теперь, используя его, главкома сотрут как политика. Увольнять как главкома – это покажет время», – подытожил бывший депутат.

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