Черное море слишком маленькое для больших кораблей, нужны малые катера, – эксперт

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России нужно большое количество малых ракетных и десантных катеров, которые могли бы быстро передвигаться и менять места расположения. СВО показала, что большие корабли в Черном море являются очень уязвимыми целями для противника.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил обозреватель Алексей Васильев, автор блога «Русский инженер» передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Васильева, малые катера могли бы использоваться ВС РФ для скрытой высадки десанта в Одесской области.

«Черное море – очень маленькое для современных видов вооружений. То есть, крупные корабли в таких ограниченных акваториях становятся автоматически мишенями и спрятать их крайне сложно… В малых акваториях, ограниченных, должны доминировать большие количества маломерных кораблей, катеров ракетных, малые десантные корабли… Если бы у нас были сотни полторы таких малых катеров, то мы могли бы спокойно высаживать и ДРГ возле моста в Затоке, и, опять же, протяженное побережье Одесской области – там, где можно высадить дофига всего», – заявил Васильев.