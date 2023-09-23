Черное море слишком маленькое для больших кораблей, нужны малые катера, – эксперт

Анатолий Лапин.  
23.09.2023 14:15
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 151
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия


России нужно большое количество малых ракетных и десантных катеров, которые могли бы быстро передвигаться и менять места расположения. СВО показала, что большие корабли в Черном море являются очень уязвимыми целями для противника.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил обозреватель Алексей Васильев, автор блога «Русский инженер» передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России нужно большое количество малых ракетных и десантных катеров, которые могли бы быстро передвигаться...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Васильева, малые катера могли бы использоваться ВС РФ для скрытой высадки десанта в Одесской области.

«Черное море – очень маленькое для современных видов вооружений. То есть, крупные корабли в таких ограниченных акваториях становятся автоматически мишенями и спрятать их крайне сложно… В малых акваториях, ограниченных, должны доминировать большие количества маломерных кораблей, катеров ракетных, малые десантные корабли… Если бы у нас были сотни полторы таких малых катеров, то мы могли бы спокойно высаживать и ДРГ возле моста в Затоке, и, опять же, протяженное побережье Одесской области – там, где можно высадить дофига всего», – заявил Васильев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть