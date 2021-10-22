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22.10.2021 22:47 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Газ, Коррупция, Кризис, Криминал, Молдова, Общество, Политика, Провокации, Россия, русофобия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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«Чистая госизмена!» В СНБО решили, что молдаванам газ нужнее, чем украинцам

Новости УкраиныКиев вполне может себе позволить бесплатно поставлять газ в Молдавию, а оказавшийся в сложной...

Киев вполне может себе позволить бесплатно поставлять газ в Молдавию, а оказавшийся в сложной ситуации Кишинёв вернёт этот долг когда-нибудь потом.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сегодня протокольным решением СНБО приняли следующее: вместе с Кабинетом министров, вместе с АО НК «Нафтогаз Украины», с ООО «Оператор ГТС Украины» – определить специальные условия о транспортировке дополнительных объемов природного газа ГТС Украины в страны ЕС объёмом не менее 55 млрд. кубов в год.

О чём говорится: мы сегодня имеем контракт с РФ на 40 млрд. кубов газа, мы сегодня можем дополнительно к этому контракту без проблем предложить нашим европейским друзьям, предложить дополнительный объём – 55 млрд. кубов газа», – заявил Данилов.

Также он рассказал, что Киев принял решение бесплатно обеспечить газом соседнюю Молдову.

«Премьер министр Украины сегодня получил письмо от премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилица с просьбой помочь Молдове определенным объемом газа во избежание сложной ситуации с газом, которая сложилась в Молдавии с учётом того шантажа, который проводит на сегодняшний день «Газпром».

Мы приняли решение направить это Кабинету министров, чтобы они этот вопрос рассмотрели, и мы понимаем, что такую услугу Республике Молдова в ближайшее время мы сможем сделать», – сообщил секретарь Совбеза.

«Мы считаем, что мы можем позволить это себе сделать, этот газ будет поставляться не за деньги, он будет передан на определённый период, чтобы Молдова потом нам этот газ вернула», – уверяет Данилов.

Данное решение возмутило депутата Верховной рады Олега Волошина, который назвал это госизменой в чистом виде.

«Подарить газ молдаванам, когда в самой Украине закрывают школы из-за дефицита средств на отопление – это чистый состав преступления по статье 111 «Государственная измена». Причём для всех членов СНБО, кто за это проголосовал. Негодяи», – написал депутат у себя в Facebook.

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