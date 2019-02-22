Что-то пошло не так: После Евромайдана стала лучше жить Польша, а не Украина

22.02.2019, Киев, Игорь Петров

Молодежь стремится покинуть Украину, одна из привлекательных стран для массовой эмиграции- Польша. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза украинского селянства Иван Томич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим пропасть, неиспользованные возможности, потерянные ресурсы для украинской нации на примере с нашими соседями. Я всегда беру за стандарт Польшу. Почему наши соотечественники, молодежь, покидают с пролетарской ненавистью, украинский чернозем, и едут в Польшу? Ситуация простая – там в 500 раз больше фермерских хозяйств. Там сформирован семейный уклад. Там основа села – небольшие хозяйства. Если проезжать – аккуратные домики, бассейны возле домиков, прекрасная территория. Это небольшие 10-гектарные хозяйства, где дети бегают, внуки счастливые растут.

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Что происходит у нас, я думаю, нет нужды объяснять – от сельских дорог и до домов. И это касается не только села. Каждый расплачивается, покупая продукты питания. Мы намного больше платим в сравнении с теми же полякам», – сказал Томич.