Что закончится раньше: Украина или терпение граждан?

19.11.2018, Киев, Александр Ростовцев

27 лет «незалежности» убедительно доказали, что Украина, как унитарное государство, нежизнеспособно. Слишком сильны различия в культуре и мировоззрении между Востоком и Западом, да и полусонное украинство Центра страны имеет серьёзные трения с навязанным агрессивным галичанством.

Весной 2014 года победившей бандеровщиной было яростно отторгнуто последнее средство укрепления и продления жизни украинского проекта – федерализация. Идея была приравнена к сепаратизму и другим смертным грехам.

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Уход Крыма ничему не научил свидомых держиморд: чем сильнее они старались удержать в своих липких ладошках территории, тем сильнее расползалась Украина. С мая 2014 года унитарность Украины обеспечивается исключительно репрессивными методами.

И что в результате? Непрекращающаяся война в Донбассе, возникновение огромной «серой» зоны на подконтрольной ВСУ территории Донецкой и Луганской областей, с трудом удерживаемое от дестабилизации Закарпатье, объявленные «нелояльными Киеву» Одесса и Харьков, плюс ко всему этому бандитское баронство «коломойцев» во всю Днепропетровскую область.

Да и возлюбленная киевской хунтой Западенщина требует к себе привилегированных отношений. Например, доить соседей, сбывая им взамен завалы собственного мусора.

Понимая, тем не менее, что всё плохо, и в обществе зреет мощнейший запрос на неформальное самоуправление с более справедливой делёжкой налогов и доходов, Порошенко подсунул громадянам обещание скорой «децентрализации». За четыре с половиной года обещанную «децентрализацию» никто так и не увидел и на себе не прочувствовал. Тем не менее, власти на голубом глазу утверждают, что их предвыборный симулякр успешно работает и даже приносит определённые плоды.

Во второй декаде ноября Порошенко внезапно вспомнил про обещанное, которого избиратели ждут поболе трёх лет, и принялся развивать вокруг него бурную деятельность.

Украинские СМИ распространили свеженькое обещание Порошенко «сделать реформу местного самоуправления необратимой». И даже внести в ближайшее время проект изменения конституции в Верховную Раду. Из пыльного угла было извлечено засиженное мухами чучелко «децентрализации».

Не следует думать, что «децентрализацию» введут прямо завтра или до конца декабря текущего года. Как говорил Жорж Милославский шведскому послу: «такие вопросы, папаша, с кондачка не решаются. Зайдите как-нибудь на будущей неделе».

Порошенко обещает ввести всего лишь переходные положения будущих конституционных изменений только к местным выборам 2020 года. А уж если переходные положения покажут себя на подопытных кроликах во всей своей красе, вот тогда они окончательно вступят в силу 1 января 2021 года.

Из чего следует, что почти пять лет обещанной «децентрализацией» никто в принципе не занимался, и только через пару лет она, быть может, увидит свет.

Если вспомнить, что в следующем году Порошенко самому придётся переизбираться, при том, что популярность его в обществе достигла отрицательных показателей, а Вашингтонский обком никак не определится с кандидатурой преемника, имеет место типичное для Пети словоблудие с раздуванием щёк и пусканием пузырей.

Классическая схема «разводилова» с исполнением несбыточных обязательств в туманном будущем, «сдохнет то ли ишак, то ли падишах». Два предстоящих года и Украине, и Порошенко, ещё прожить надо.

Тем не менее, обещание «децентрализации» было одной из основных в предвыборной кампании Порошенко четырёхлетней давности, и ему оно явно зачлось, так что и теперь, когда слышен звук моторов уже новой президентской гонки, было бы не грех пообещать то же самое ещё раз. С «гаранта» не убудет.

А потому на днях в Николаеве, по инициативе местной администрации, как-то очень ко времени открылся IV экономический форум.

Собственно, само по себе это событие ничем не примечательно, поскольку в деградировавший город корабелов без корабелов съехались «порохоботы», чтобы покалякать о «достижениях», планах сделать жизнь громадян «ещё лучше», а также порадовать собравшихся рассказами об успешных примерах «децентрализации».

Местный гауляйтер Савченко в своём докладе уж так нескромно и глубоко лизнул дупу отсутствовавшему «вдохновителю побед» Петру Алексеевичу, что вопрос «а не извращенец ли он?» отпал сам собой.

«25 лет звучал лозунг децентрализации, но ни один политик, кроме президента Украины Петра Порошенко, не взял на себя ответственность и не сделал этого», – заявил Савченко, после чего распинался, как под прозорливым руководством «отца нации» вверенная ему область добилась «значительного прогресса» за последние два года.

В реальности, конечно, все «достижения» пока что выглядят как «будет» и «смогут», но не о том речь. С декабря 1991 года самостийники выдали народу Украины столько обещаний, что ещё три вагона порожняка погоды не сделают.

Савченко хвастался увеличением местного бюджета почти на 50% за 2 года. Однако у конкурентов – у Тимошенко на сентябрьском форуме «Новый экономический курс Украины» ораторы докладывали обратное.

Там прозвучало, что вместо «децентрализации» на Украине в последние годы происходит как раз централизация и ещё большая концентрация финансов и полномочий в лапах центральной власти.

Только 22% всех нужд общин покрываются собственными доходами. Они получают дополнительное финансирование из центрального бюджета, хотя это те деньги, которые до этого были у них же и забраны. В итоге всего 45%, вместо 65%, консолидированного бюджета остается на уровне общин.

Было бы странно, если бы киевская хунта действовала иначе. В условиях деиндустриализации, неурожаев, эпизоотий и разрыва торгово-промышленных связей с Россией, пополнять бюджет становится всё труднее и труднее. А если учесть постоянно возрастающий фактор чудовищной коррупции, понятно, что центральной власти уже самой не хватает средств, чтобы привычно жрать в три горла. Местные власти стараются не отставать, но у них возможностей меньше.

В сложившейся ситуации возникает главный вопрос: что раньше закончится – Украина или терпение её граждан? Сдаётся, что Украина закончится раньше.