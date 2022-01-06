Чубаров угрожает депортировать россиян из Крыма

Новости Украины

Украина выселит всех граждан России, переехавших в Крым после 2014 года в случае восстановления контроля над полуостровом.

Об этом в эфире 4 канала заявил главарь запрещенного в России крымско-татарского меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чубарова, украинская власть уже сегодня на всех международных площадках должна заявлять, что граждане РФ находятся в Крыму незаконно и будут депортированы.

«Как бы россияне не вели себя очень нагло и гадко, говоря о том, что вопрос Крыма решен раз и навсегда, что они никогда не допустят, ни на какой площадке говорить про Крым, но где-то внутри, очень глубоко, они понимают, что наступят такие времена и нужно будет уходить. Но они сегодня закладывают все факторы для того, чтобы уйдя, остаться в Крыму. И тут выступает этот фактор демографический – они сейчас заселяют Крым своими людьми, чтобы остаться в Крыму тогда, когда будет восстановлен государственный суверенитет Украины над Крымским полуостровом», – сказал экстремист.

«Эти люди не могут оставаться на территории Украины, потому что они въехали на территорию Украины незаконно. По нашим законам, у нас есть законодательство Украины, где говорится, что каждый иностранец или лицо без гражданства, которое находится на территории Украины и въехало незаконно, должно быть выдворено, должно быть депортирован. Мы должны об этом говорить сейчас, именно на международных площадках для того, чтобы никто не пытался купиться на те российские аргументы, которые сейчас они закладывают», – говорит главарь меджлисовцев.

«Москва с точки зрения захвата чужих земель, создания «минных полей» на десятилетия вперед имеет мощный опыт, и она сейчас закладывает. Но для того, чтобы это не было, мы должны сказать, что все люди, которые поселились на оккупированных Российской Федерацией территориях Украины, они незаконно поселились и будут обязаны покинуть наши земли», – заявил Чубаров.