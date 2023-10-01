«Циничные люди, наказать их!» – в Киеве объявили Венгрию «угрозой для Европы»
Поскольку Будапешт неохотно поддерживает Украину и продолжает экономические отношения с Белоруссией, Венгрия является «угрозой для Европейского союза» и должна быть подвергнута наказанию.
Об этом в эфире телеканала НТА заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«[Торговля с Белоруссией] это нарушение внешней политики ЕС, нарушение базовых договоров ЕС. Поэтому Брюссель должен отреагировать, у них же общая позиция по Белоруссии.
Венгрия не первый раз сильно отличается, мягко говоря. Они заблокировали пятьсот миллионов на оружие для Украины, шантажируют, требуют от Украины вывести из-под санкций их банк.
Это циничные люди, которые стали политиками, которые сейчас пользуются ситуацией, что Венгрию не могут исключить из ЕС и НАТО за то, что они эти принципы подменили другими», – негодовал Чалый.
Он объявил Венгрию угрозой для Европы, и призвал ввести против неё санкции.
«Это сигнал нам. Мы всегда рассчитываем, что все будут отстаивать ценности, но есть лидеры, которые в военное время хотят в этой мутной воде поймать рыбу.
Мы знаем цинизм пана Орбана. Это человек просто хочет всегда править. Кстати, авторитарный стиль в Венгрии растёт, это уже внутренняя угроза для ЕС.
Их не могут исключить, но лишить определённых финансовых фондов необходимо», – требовал экс-посол.
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