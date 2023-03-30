Данилов анонсировал запрет канонической УПЦ

Анатолий Лапин.  
30.03.2023 08:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дискриминация, Политика, Религия, Русофобия, Украина, Церковь


Каноническая УПЦ на Украине будет запрещена. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Данилова, запрет работы УПЦ является «вопросом нацбезопасности».

Каноническая УПЦ на Украине будет запрещена. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил секретарь...

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«Для нас это вопрос национальной безопасности. Работы российской церкви на территории нашей страны не может быть с точки зрения именно нашей безопасности. Хватить, с 91-го года это терпели, наблюдали, но когда представители этой церкви работали на Российскую Федерацию, когда они делали вред для нашей страны – это нужно просто остановить и поставить на этом точку», – сказал чиновник.

 

«УПЦ МП вообще не может работать, как любая институция, связанная с Московией. Она не имеет права работать на территории нашей страны. Ей нужно привести в соответствие все свои нормативные документы, которые есть у этого учреждения. Они ничем не отличаются от других институций, которые работают на территории нашего государства.

У нас запрещено сотрудничество со страной-агрессором. Точка. Им нужно привести все документы в соответствие, перерегистрировать свои нормативно-правовые документы и потом уже будем смотреть, каким способом они будут работать», – заявил Данилов.

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