Данилов анонсировал запрет канонической УПЦ

Каноническая УПЦ на Украине будет запрещена. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Данилова, запрет работы УПЦ является «вопросом нацбезопасности».

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«Для нас это вопрос национальной безопасности. Работы российской церкви на территории нашей страны не может быть с точки зрения именно нашей безопасности. Хватить, с 91-го года это терпели, наблюдали, но когда представители этой церкви работали на Российскую Федерацию, когда они делали вред для нашей страны – это нужно просто остановить и поставить на этом точку», – сказал чиновник.

«УПЦ МП вообще не может работать, как любая институция, связанная с Московией. Она не имеет права работать на территории нашей страны. Ей нужно привести в соответствие все свои нормативные документы, которые есть у этого учреждения. Они ничем не отличаются от других институций, которые работают на территории нашего государства.

У нас запрещено сотрудничество со страной-агрессором. Точка. Им нужно привести все документы в соответствие, перерегистрировать свои нормативно-правовые документы и потом уже будем смотреть, каким способом они будут работать», – заявил Данилов.