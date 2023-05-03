Данилов грозит захватить Крым, невзирая на средства влияния

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Украина будет применять по отношению к Крыму те меры силового воздействия, какие посчитает нужными.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данилов подчеркнул, что киевскому режиму без разницы, как захватывать российский полуостров.

«При необходимости мы будем освобождать таким способом, который будем считать нужным ко времени принятия тех или иных решений. Если будет необходимость в том, чтобы мы там использовали немного другие средства влияния, они обязательно будут использоваться и ни у кого мы спрашивать по этому поводу разрешения не собираемся», – сказал чиновник.

«Это наша земля, и наша задача ее освободить. Есть четкое понимание нашей Конституции, там четко прописано, где находятся наши границы, и еще раз акцентирую, что они обязательно будут освобождены тем или иным способом», – заявил Данилов.