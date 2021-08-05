«Давно пора» – Нацполицию Украины хотят пересадить с Toyota на ЗАЗ

05.08.2021, Запорожье, Вадим Москаленко

Новости Украины

Глава правления ПрАТ «ЗАЗ» Николай Евдокименко предложил запретить на законодательном уровне закупать за бюджетные деньги не произведённый на Украине транспорт.

Об этом сообщили в сюжете запорожского канала «Алекс-информ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что сейчас завод еле отрабатывает на 20 процентов мощности, относительно домайданного периода. Из пяти тысяч работников осталось две тысячи.

В этом году изготовлено около двух тысяч легковых машин, а в планах приблизиться к десяти тысячам. При этом, например, за 2013 год ЗАЗ выпустил 20300 автомобилей и реализовал – 23600.

Тем не менее, по словам депутата Верховной рады от «Слуги народа» Артёма Кунаева, который впервые посетил предприятие, «ЗАЗ в состоянии производить современные автобусы и автомобили».

«Не просто современные, но и конкурентоспособные, если эти автобусы продаются в Польшу и сертифицированы по европейским стандартам, значит, этот автобус способен конкурировать на мировом рынке», – рассуждает он.

В свою очередь глава правления ПрАТ «ЗАЗ» Николай Евдокименко предложил, каким образом можно было бы вернуть объёмы отечественных мощностей.

«На законодательном уровне мы бы предложили вообще запретить закупки за бюджетные деньги, за наши налоги транспорта, который в Украине не производится. Тогда полиция не будет покупать Toyota Yaris, а будет покупать украинские ЗАЗовские автомобили. Тогда МВД не будет покупать вертолёт французский, а будет покупать вертолёт «Мотор-сичи» и так далее. Это будет хорошая поддержка производителям», – призвал Евдокименко.

Также в сюжете посетовали, что импортные производители находятся в лучших условиях, а потому себестоимость автомобиля, сделанного в Запорожье, выше такой же модели, сделанной за границей, из-за налогов, которые составляют треть.

«Надеюсь, что этой осенью в парламент будет вынесен законопроект про локализацию, где закладывается норма обязательной локализации. Например, если государство покупает автобусы, то 25-30% в этом автобусе должно быть сделано из украинских комплектующих», – сказал Кунаев.