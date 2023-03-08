Действия Варшавы привели к нехватке топлива в Берлине

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Сокращение производства на немецком нефтеперерабатывающем заводе в Шведте демонстрирует трудности, с которыми столкнулась Германия, отказавшись от российской нефти. Это приводит к нехватке топлива в Берлине, сообщило 7 марта британское агентство Reuters.

При этом сотрудничество с Польшей по альтернативным поставкам нефти пока сложно назвать успешным, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Завод в городе Шведт традиционно поставлял 90% бензина, дизельного топлива, топлива для реактивных двигателей и мазута, используемых в столице Германии. Однако через три месяца после того, как Варшава и Берлин договорились о совместной работе по поставкам нероссийской нефти, НПЗ работает на 50-60% мощности, и альтернативные поставки остаются труднодостижимыми, отмечает агентство.

В прошлом месяце Москва остановила потоки нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба», тем самым лишив Польшу возможности высвобождать поставляемую по морю нефть для НПЗ в Шведте. Польскому государственному нефтяному концерну PKN Orlen теперь необходимо использовать больше мощностей на нефтяном терминале в Гданьске, чтобы снабжать свой собственный нефтеперерабатывающий завод в Плоцке.

В результате немецкий НПЗ может рассчитывать не более чем на один танкер в Гданьске в месяц. Это около 1 миллиона метрических тонн нефти в год, или только треть объема, предусмотренного ранее, сообщил Reuters источник в Польше.

Германия прекратила закупать российскую нефть в январе 2023 года, и с тех пор НПЗ в Шведте мощностью 233 000 баррелей в день работает примерно на 55% загрузки. Он перерабатывает около 130 000 баррелей в день, полагаясь на поставки по трубопроводу из порта Росток на севере Германии. По словам источников в Польше и Германии, поставки нефти через Польшу пока свелись только к двум танкерам.

Германия и Польша начали переговоры о доставке нероссийской нефти в Шведт через порт Гданьск в начале весны 2022 года. Основным препятствием для сотрудничества была структура собственности НПЗ Шведт, поскольку российской нефтеперерабатывающей компании «Роснефть» принадлежало 54,17% акций завода.

Под давлением Варшавы в сентябре прошлого года Берлин передал НПЗ Шведт в доверительное управление немецкой государственной компании, но только в середине февраля 2023-го был подготовлен проект правовых изменений, разрешающих продажу доли «Роснефти» без предварительной национализации.

При этом PKN Orlen, владеющий сетью заправочных станций в Германии, в прошлом году выразил заинтересованность в приобретении доли в НПЗ Шведт, отмечает Reuters.

То есть фактически польская компания, ограничивая поставки нефти на немецкий НПЗ, делает его убыточным, чем снижает стоимость предприятия – и, соответственно, свои затраты на его приобретение.

Стоит также отметить, что агентство Reuters не упоминает о том, что отказ Германии от импорта российской нефти по трубопроводу «Дружба» в значительной мере произошёл под давлением Польши, по территории которой проходит эта труба. При этом эмбарго на импорт российской нефти в ЕС не распространяется на трубопроводные поставки, чем до недавнего времени пользовался PKN Orlen.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в январе Польша получила почти полмиллиона тонн российской нефти по нефтепроводу «Дружба», хотя ранее польские власти заявляли о приостановке импорта нефти из РФ с начала 2023 года.